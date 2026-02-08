Ruta Recreativa congrega a cientos de familias en el bulevar Venustiano Carranza de Saltillo

Aprovechando las favorables condiciones climáticas de este domingo por la mañana, cientos de personas se dieron cita en la Ruta Recreativa para ejercitarse, pasear o convivir en familia a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de encuentro comunitario en Saltillo. Desde temprana hora, el circuito —que se extiende entre las calles Baja California y Canadá— registró una nutrida afluencia de caminantes, corredores, ciclistas y patinadores, quienes, de manera individual o acompañados de familiares y mascotas, participaron en una jornada marcada por la actividad física y la convivencia.

A través de diversas dependencias, el Gobierno Municipal de Saltillo ofreció servicios y dinámicas dirigidas a fortalecer el bienestar integral de la población. SERVICIO DE SALUD Y SERVICIO COMUNITARIO La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención en el que se realizaron pruebas de detección de diabetes e hipertensión, además de brindar orientación nutricional a las y los asistentes, como parte de las acciones preventivas para promover estilos de vida saludables. En el mismo espacio, personal municipal aplicó de manera gratuita vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación para mascotas, fomentando la tenencia responsable de los seres sintientes y la protección de la salud pública. PROXIMIDAD SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO COMUNITARIO Como parte de las actividades habituales, agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo dinámicas de proximidad social, con el objetivo de reforzar la confianza entre la corporación y la ciudadanía.