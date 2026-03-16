¿Sabías que el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio? En Saltillo también hay espacios para vivir una experiencia irlandesa

Cada 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se visten de verde, levantan una cerveza y celebran el Día de San Patricio, una festividad originaria de Irlanda que con el paso de los siglos se ha transformado en una celebración cultural internacional.

Aunque la fecha tiene un origen religioso, hoy también se asocia con música, convivencia y símbolos como el trébol, los duendes y el color verde. En Saltillo, algunos espacios temáticos retoman esta tradición para ofrecer a los asistentes una experiencia inspirada en la cultura irlandesa, como el bar Dublín, que adopta el concepto de los pubs tradicionales.

TE PUEDE INTERESAR: Día de San Patricio 2025; qué es y por qué se celebra esta festividad

La celebración recuerda a San Patricio, considerado el santo patrono de Irlanda. De acuerdo con la tradición, fue un misionero del siglo V que ayudó a difundir el cristianismo en la isla.

Según la historia, Patricio no era originario de Irlanda. Nació en Britania y fue llevado a la isla siendo joven, tras ser capturado por piratas. Años después escapó, pero regresó como misionero con el objetivo de evangelizar a la población.

Una de las tradiciones más conocidas señala que utilizaba un trébol para explicar el concepto cristiano de la Santísima Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, lo que con el tiempo convirtió a esta planta en uno de los símbolos más representativos de la celebración.

Curiosamente, el color asociado originalmente a San Patricio no era el verde, sino el azul. Con el paso del tiempo, el verde se impuso al relacionarse con el trébol y con los paisajes de la llamada “isla esmeralda”.

DE IRLANDA AL MUNDO

El Día de San Patricio se popularizó a nivel internacional gracias a la migración irlandesa, particularmente hacia Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. En ciudades como Nueva York o Chicago comenzaron a organizarse desfiles y celebraciones que con el tiempo se volvieron masivas.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurre en el Chicago River, donde cada año el agua se tiñe de color verde como parte de los festejos.

UNA HISTORICA QUE CONECTA CON MÉXICO

Aunque pueda parecer una celebración lejana, Irlanda también tiene un capítulo dentro de la historia mexicana. Durante la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX, un grupo de inmigrantes irlandeses formó el Batallón de San Patricio, que combatió del lado mexicano.

Este grupo participó en varios combates del conflicto, entre ellos la Batalla de Buena Vista, conocida en la región como la batalla de La Angostura, ocurrida cerca de Saltillo en 1847.

UN PUB IRLANDÉS EN SALTILLO

En la ciudad, uno de los espacios que ha adoptado esta temática es el bar Dublín, que este año celebra dos décadas de historia desde su apertura original.

Jorge Molina, socio del establecimiento, explicó que el concepto busca recrear el ambiente de un pub irlandés, palabra que proviene de public house, un tipo de establecimiento donde la gente se reúne a convivir.

“Decimos que tenemos de irlandeses lo que Taco Bell tiene de mexicano: es el nombre, el estilo, el concepto”, comenta. “Un pub es una casa pública, un lugar donde la gente puede reunirse, escuchar música, platicar y sentirse parte del ambiente”.