¿Sabías que el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio? En Saltillo también hay espacios para vivir una experiencia irlandesa

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    ¿Sabías que el 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio? En Saltillo también hay espacios para vivir una experiencia irlandesa
    Cada 17 de marzo, el Día de San Patricio se celebra en distintas partes del mundo con música, bebidas y el característico color verde que distingue a la festividad de origen irlandés. FOTO: FREEPIK

La festividad dedicada al santo patrono de Irlanda se celebra cada 17 de marzo y, aunque nació como una tradición religiosa, hoy se ha convertido en una fiesta cultural que se vive en distintas partes del mundo, incluido Saltillo.

Cada 17 de marzo, millones de personas alrededor del mundo se visten de verde, levantan una cerveza y celebran el Día de San Patricio, una festividad originaria de Irlanda que con el paso de los siglos se ha transformado en una celebración cultural internacional.

Aunque la fecha tiene un origen religioso, hoy también se asocia con música, convivencia y símbolos como el trébol, los duendes y el color verde. En Saltillo, algunos espacios temáticos retoman esta tradición para ofrecer a los asistentes una experiencia inspirada en la cultura irlandesa, como el bar Dublín, que adopta el concepto de los pubs tradicionales.

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La celebración recuerda a San Patricio, considerado el santo patrono de Irlanda. De acuerdo con la tradición, fue un misionero del siglo V que ayudó a difundir el cristianismo en la isla.

Según la historia, Patricio no era originario de Irlanda. Nació en Britania y fue llevado a la isla siendo joven, tras ser capturado por piratas. Años después escapó, pero regresó como misionero con el objetivo de evangelizar a la población.

Una de las tradiciones más conocidas señala que utilizaba un trébol para explicar el concepto cristiano de la Santísima Trinidad —Padre, Hijo y Espíritu Santo—, lo que con el tiempo convirtió a esta planta en uno de los símbolos más representativos de la celebración.

Curiosamente, el color asociado originalmente a San Patricio no era el verde, sino el azul. Con el paso del tiempo, el verde se impuso al relacionarse con el trébol y con los paisajes de la llamada “isla esmeralda”.

DE IRLANDA AL MUNDO

El Día de San Patricio se popularizó a nivel internacional gracias a la migración irlandesa, particularmente hacia Estados Unidos durante los siglos XIX y XX. En ciudades como Nueva York o Chicago comenzaron a organizarse desfiles y celebraciones que con el tiempo se volvieron masivas.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurre en el Chicago River, donde cada año el agua se tiñe de color verde como parte de los festejos.

UNA HISTORICA QUE CONECTA CON MÉXICO

Aunque pueda parecer una celebración lejana, Irlanda también tiene un capítulo dentro de la historia mexicana. Durante la guerra entre México y Estados Unidos en el siglo XIX, un grupo de inmigrantes irlandeses formó el Batallón de San Patricio, que combatió del lado mexicano.

Este grupo participó en varios combates del conflicto, entre ellos la Batalla de Buena Vista, conocida en la región como la batalla de La Angostura, ocurrida cerca de Saltillo en 1847.

UN PUB IRLANDÉS EN SALTILLO

En la ciudad, uno de los espacios que ha adoptado esta temática es el bar Dublín, que este año celebra dos décadas de historia desde su apertura original.

Jorge Molina, socio del establecimiento, explicó que el concepto busca recrear el ambiente de un pub irlandés, palabra que proviene de public house, un tipo de establecimiento donde la gente se reúne a convivir.

“Decimos que tenemos de irlandeses lo que Taco Bell tiene de mexicano: es el nombre, el estilo, el concepto”, comenta. “Un pub es una casa pública, un lugar donde la gente puede reunirse, escuchar música, platicar y sentirse parte del ambiente”.

El bar abrió originalmente hace cerca de 20 años en el centro de la ciudad y, tras distintos cambios de sede y una pausa durante la pandemia, retomó operaciones bajo la actual administración en 2023.

Para Molina, el atractivo de estos espacios no está solo en las bebidas o la comida, sino en el ambiente.

“En un pub no eres uno más del montón como en un antro; es un lugar más cálido, donde la gente se siente parte de algo. La música en vivo, el ambiente y la convivencia son parte importante de esa experiencia”, explicó.

$!Jorge Molina, socio del bar Dublín en Saltillo, explica que el concepto del lugar busca recrear el ambiente de un pub irlandés.
Jorge Molina, socio del bar Dublín en Saltillo, explica que el concepto del lugar busca recrear el ambiente de un pub irlandés. SERGIO SOTO

MÚSICA, WHISKY Y TRADICIÓN

Como parte de las celebraciones del Día de San Patricio, el establecimiento prepara actividades especiales inspiradas en la cultura irlandesa, que incluyen música en vivo, coctelería basada en recetas clásicas y bebidas tradicionales como la cerveza tipo stout o el whisky.

Incluso, Molina señaló que el lugar cuenta con una carta amplia de whiskys y algunas bebidas elaboradas de forma exclusiva.

Además, explicó que el color verde suele dominar el ambiente de la celebración, aunque reconoció que algunas tradiciones populares —como la cerveza teñida de verde— tienen más relación con las celebraciones modernas en Estados Unidos que con la tradición irlandesa original.

“La cerveza verde probablemente para un irlandés sería un insulto”, comentó entre risas. “Pero se volvió una tradición popular en Estados Unidos, algo similar a lo que pasa con el 5 de mayo para los mexicanos”.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UAdeC, reportero de Locales y técnico en artes. Ha trabajado como docente en distintas instituciones educativas. Aficionado a los videojuegos, las series y el cine, con especial gusto por The Legend of Zelda y Game of Thrones.

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