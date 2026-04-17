Se impacta contra árbol y abandona la unidad en Saltillo

Un vehículo fue localizado abandonado luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Isidro López Zertuche, cuando circulaba de sur a norte, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad, subió al camellón central y terminó impactándose contra un árbol, lo que dejó daños considerables en el automóvil.