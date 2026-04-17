Se impacta contra árbol y abandona la unidad en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades no localizaron al conductor en el lugar del accidente, por lo que el vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón para continuar con las investigaciones
Un vehículo fue localizado abandonado luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Isidro López Zertuche, cuando circulaba de sur a norte, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad, subió al camellón central y terminó impactándose contra un árbol, lo que dejó daños considerables en el automóvil.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento; sin embargo, al revisar la zona no localizaron a ninguna persona relacionada con el percance, por lo que se presume que el conductor se retiró del lugar tras el choque.
Finalmente, la unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes.