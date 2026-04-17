Se impacta contra árbol y abandona la unidad en Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Se impacta contra árbol y abandona la unidad en Saltillo
    El automóvil salió de la carpeta asfáltica, subió al camellón central y se estrelló de lleno contra un árbol, provocando daños materiales importantes en la carrocería frontal del vehículo. MARTÍN ROJAS

Autoridades no localizaron al conductor en el lugar del accidente, por lo que el vehículo fue asegurado y trasladado a un corralón para continuar con las investigaciones

Un vehículo fue localizado abandonado luego de protagonizar un accidente sobre el bulevar Isidro López Zertuche, cuando circulaba de sur a norte, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 05:30 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad, subió al camellón central y terminó impactándose contra un árbol, lo que dejó daños considerables en el automóvil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/provoca-volcadura-abandona-el-auto-y-huye-en-la-zona-centro-de-saltillo-FK20086030
$!La unidad siniestrada fue localizada abandonada por autoridades de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio tras el reporte del percance registrado alrededor de las 05:30 horas en dirección de sur a norte.
La unidad siniestrada fue localizada abandonada por autoridades de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio tras el reporte del percance registrado alrededor de las 05:30 horas en dirección de sur a norte. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento; sin embargo, al revisar la zona no localizaron a ninguna persona relacionada con el percance, por lo que se presume que el conductor se retiró del lugar tras el choque.

Finalmente, la unidad fue asegurada y trasladada a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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