Sale de fiesta, le prestan el coche y lo deja destrozado en Saltillo
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El accidente ocurrió cuando el conductor circulaba a exceso de velocidad sobre pavimento mojado, lo que provocó que perdiera el control y derrapara
Un aparatoso derrape se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Reforma, luego de que un joven conductor perdiera el control del vehículo cuando se incorporaba a la vialidad, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automovilista trasladaba a varias jóvenes tras haber salido de una fiesta. Al tomar el retorno para incorporarse hacia Reforma, lo hizo a exceso de velocidad y sin considerar las condiciones del pavimento mojado, lo que provocó que la unidad derrapara.
Tras perder el control, el vehículo se proyectó contra las barreras de concreto ubicadas en el sitio, quedando con daños considerables en la parte frontal. A pesar de lo aparatoso del incidente, tanto el conductor como sus acompañantes resultaron ilesos.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido, abanderar la zona y aplicar las infracciones correspondientes al conductor.
El joven señaló que el automóvil no era de su propiedad, sino de un familiar que se lo habría prestado para salir durante la noche, sin imaginar que el recorrido terminaría con la unidad severamente dañada.