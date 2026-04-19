Sale de fiesta, le prestan el coche y lo deja destrozado en Saltillo

Un aparatoso derrape se registró durante la madrugada de este domingo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Reforma, luego de que un joven conductor perdiera el control del vehículo cuando se incorporaba a la vialidad, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automovilista trasladaba a varias jóvenes tras haber salido de una fiesta. Al tomar el retorno para incorporarse hacia Reforma, lo hizo a exceso de velocidad y sin considerar las condiciones del pavimento mojado, lo que provocó que la unidad derrapara.