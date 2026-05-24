Sale más barato comprar departamento en Paseo Santa Lucía de Monterrey que al norte de Saltillo

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Saltillo
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    Sale más barato comprar departamento en Paseo Santa Lucía de Monterrey que al norte de Saltillo
    Diferencia se da pese a que en Nuevo León se han acelerado más los aumentos en precios de vivienda. ESPECIAL

Mientras que en zona ‘de lujo’ de Saltillo un departamento de una recámara cuesta 5 millones de pesos, en zona turística regia puede costar 4.6 millones

El precio de departamentos nuevos al norte de Saltillo ya es más alto que aquellos que se promocionan en sitios turísticos de Monterrey, como el Paseo Santa Lucía.

Publicidad de desarrollos inmobiliarios en ambas ciudades muestran que propiedades de tamaño y amenidades similares tienen un precio similar o mayor en la capital coahuilense.

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A través de redes sociales, el desarrollo mixto Monteleva Santa Lucía promociona departamentos de una recámara desde 4.6 millones de pesos sobre el bulevar Félix U. Gómez.

Aunque tiene más disponibles, el modelo más pequeño es el A1, de 47 metros cuadrados, una recámara, un baño completo, cocina, sala-comedor, lavandería y un cajón de estacionamiento. El edificio tiene amenidades como sala de cine, coffee room, alberca, coworking, gimnasio, salón de eventos y área de asadores, entre otros.

De acuerdo con su sitio web, está cerca de atractivos como el propio Paseo, el Parque Fundidora, la Arena Monterrey, el Auditorio Banamex, la Macroplaza, Barrio Antiguo, el Museo de Arte Contemporáneo (Marco), entre otros.

Asimismo, está cerca de la estación del metro Santa Lucía y, de acuerdo con autoridades de Nuevo León, el monorriel que está en construcción permitirá viajar del Parque Fundidora al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey.

En comparación, el proyecto Distrito Karena, situado al norte de Saltillo, promociona departamentos desde cinco millones de pesos. De igual manera ofrece varios modelos, aunque el más pequeño es de una recámara, un baño completo, sala, cocina, centro de lavado, comedor y terraza.

Anuncia en su sitio web amenidades como gimnasio, cafetería y coworking. Su ubicación tiene como atractivo estar cerca de Costco, el Hospital Christus Muguerza, Paseo Villalta y el Hotel Casa Mayor.

VEN SALTILLENSES MERCADO EN REGIOS

Otro aspecto a resaltar es que los desarrollos ubicados en Saltillo destacan en su publicidad la cercanía que tiene el norte de la ciudad con Monterrey.

Por ejemplo, el desarrollo Atmopshera 421 publica en su sitio web que está junto al Costco, a 2 minutos de Villalta, a 15 del Aeropuerto Plan de Guadalupe de Ramos Arizpe y a 35 de Monterrey.

Otro ejemplo es el desarrollo Kuadra Villalta Living, que en su publicidad de redes sociales anuncia vender departamentos en Saltillo “a solo minutos de Monterrey”.

PRECIOS SUBEN A MAYOR RITMO EN MONTERREY

De acuerdo con la última actualización de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), los precios de viviendas en Monterrey han crecido a mayor ritmo que en Saltillo.

Comparando el primer trimestre del 2026 contra el mismo periodo del año pasado, el precio de la vivienda en Saltillo creció 7.7 por ciento, mientras que en Monterrey subió 9.9 por ciento.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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