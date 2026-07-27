Sale sin precaución y provoca fuerte choque, al oriente de Saltillo
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Una colisión entre un automóvil y una camioneta en el cruce de la privada Buenos Aires y Jesús Valdés Sánchez dejó únicamente daños materiales; los conductores llegaron a un convenio
Elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Arteaga atendieron un accidente vial registrado la mañana de este lunes en la salida de la privada Buenos Aires, en su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, al oriente de Saltillo.
De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Tsuru salió de la privada e invadió el paso de una camioneta que circulaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección al municipio de Arteaga.
Tras el impacto, ambos vehículos presentaron daños materiales, mientras que sus ocupantes fueron valorados por los cuerpos de emergencia para descartar lesiones que requirieran su traslado a un hospital.
Personal de la Policía Municipal tomó conocimiento del accidente, abanderó la zona y ordenó mover las unidades hacia la orilla de la vialidad para evitar otro incidente mientras se realizaban las labores de atención.
Finalmente, las autoridades efectuaron el peritaje correspondiente para determinar la responsabilidad de los conductores, quienes aparentemente llegaron a un convenio para la reparación de los daños ocasionados.