Sale sin precaución y provoca fuerte choque, al oriente de Saltillo

Elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Arteaga atendieron un accidente vial registrado la mañana de este lunes en la salida de la privada Buenos Aires, en su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, al oriente de Saltillo.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, el percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Tsuru salió de la privada e invadió el paso de una camioneta que circulaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección al municipio de Arteaga.