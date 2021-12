$!Saltillenses rinden homenaje a Franco Escamilla y Derbez, esta es su historia....

Tomando la temática de la comedia, el colectivo Grafikaizen plasmó los rostros de Franco Escamilla y Eugenio Derbez en una barda de la colonia Saltillo 2000. Rolando Hernández, conocido como Enteck en el medio del arte urbano, explicó a Vanguardia que cada mural nace o se les ocurre de forma diferente.

Como seguidor y fanático del contenido que produce Franco Escamilla, esta ocasión fue Rolando quien decidió el tema de la pinta creada en la calle Mirador casi esquina con Casa de la Cultura.

“A mí me gustan mucho los monólogos de Franco Escamilla y me identifico con algunas de las frases que él ha dicho en sus monólogos. Me parecen acertadas”, comentó Rolando.

El artista urbano explicó que una de esas frases es: Puedes salir del barrio pero el barrio no sale de ti. “Eso creo que lo tenemos muy marcado en el grafiti”, refirió Enteck, quien también considera que esta obra es una manera de rendir homenaje a Franco Escamilla.