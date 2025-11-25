$!Saltillenses venden ‘merch’ de la Virgen de Guadalupe hasta en 7 mil pesos en Facebook

La Virgen de Guadalupe llegó a Facebook a través de la venta de cuadros, playeras, veladoras y más... en el marco de su celebración, tanto fieles católicos como vendedores se preparan para su llegada. A pocas semanas del gran día, los preparativos ya comienzan en Saltillo y en los alrededores de la capital, para llevar a cabo el festejo hacia la Virgen de Guadalupe. TE PUEDE INTERESAR: Virgen de Guadalupe... ¿Cuándo inician los 46 Rosarios para venerarla y qué misterio se esconde sobre su manto? VENTAS EN AUMENTO POR LA CELEBRACIÓN DEL 12 DE DICIEMBRE

En Facebook, ya se comienza a ver el incremento de venta de artículos religiosos, con 30 artículos publicados, que van desde cirios, velas, imágenes realizadas en diferentes materiales (estambre, yeso, lentejuela), recuerdos, rosarios, ramos artificiales, playeras y joyería con la imagen de la virgen, con costos desde los 20 pesos hasta los 7 mil pesos.

Por otro lado, en las tiendas de artículos religiosos de la ciudad de Saltillo, todo el año tienen a la venta artículos de este tipo, cirios, veladoras con imágenes de santos y vírgenes, joyería con imágenes referentes, rosarios con pedrería, imágenes de bolsillo para llevar en la cartera o automóvil e imágenes de gran tamaño para instalar en los hogares, santuarios, iglesias o capillas. Según Google Trends durante las últimas dos semanas, se han vuelto tendencia las búsquedas relacionadas con el festejo en Coahuila, como “46 rosarios de la Virgen de Guadalupe”, “decoración Virgen de Guadalupe”, “oración de la virgen de Guadalupe” y en temas relacionados “peregrinación”, haciendo referencia a las peregrinaciones realizadas en Torreón.

FESTEJO DEL 12 DE DICIEMBRE EN SALTILLO

Este año 2025, los festejos del día de la Virgen de Guadalupe, en Saltillo, comenzarán desde el viernes 28 de noviembre, con la peregrinación de danzantes y una cabalgata para honrar a la virgen, que saldrá de la Plaza de las ciudades hermanas, culminando en el santuario de Guadalupe.

El miércoles 3 de diciembre se llevarán a cabo las peregrinaciones del sindicato de taxistas de la CROC y del sindicato único de trabajadores y empleados al servicio del municipio, mientras que el viernes 5 de diciembre, se llevará a cabo la misa peregrinación del presbiterio diócesis de Saltillo y el domingo 7 de diciembre, la peregrinación de los trabajadores guadalupanos, de transportistas y rutas. El lunes 8, se llevará a cabo la misa de bendición a mujeres embarazadas, el martes 9, la misa y unción a los enfermos, el miércoles 10, misa para orar por las familias y jueves 11, la misa solemne a la Virgen de Guadalupe, culminando en las mañanitas a la virgen morena. El día 12 de diciembre, se llevarán a cabo misas a cada hora, desde las 5 am hasta las 8 pm, en el santuario de Guadalupe, para que los Saltillenses puedan acudir en cualquiera de los horarios a disfrutar de la misa y dejar su ofrenda.

Como cada año, los alrededores del santuario se convertirán en un mercado que ofrece artículos y antojitos típicos, para que la ciudadanía disfrute después de salir de las misas ofrecidas, culminando en un espectáculo de pirotecnia por la noche, cerrando así el gran día de la Virgen de Guadalupe. COMO SE CELEBRA EL DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE EN TORREÓN

En la comarca lagunera se llevan a cabo los festejos desde el segundo domingo de noviembre, que es cuando se lleva cabo “La bendición de danzas”, la cual es una gran Peregrinación de entre 150 y 180 danzas, que salen desde la alameda de Torreón hasta la parroquia de nuestra señora de Guadalupe, que se encuentra en el centro de la ciudad, llevándose a cabo desde un mes antes un registro para las danzas que quieran participar. Desde danzas de pluma, matlachines, aztecas y violín, se hacen presentes en este magno evento para rendir homenaje a la virgen de Guadalupe, pero no solo esto, durante los días posteriores al segundo domingo de noviembre, empresas, organizaciones, negocios y entidades educativas, también se dan a la tarea de peregrinar.