Ferrocarrileros abren las peregrinaciones guadalupanas en Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el silbato del tren marcando el inicio del recorrido, ferrocarrileros y sus familias dieron apertura este viernes 7 de noviembre al tradicional periodo de peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más arraigadas en Torreón. El contingente partió desde las antiguas instalaciones de la Estación del Tren —hoy sede del Instituto Estatal de Música de Coahuila— y avanzó por la prolongación Colón rumbo a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

Durante el trayecto, trabajadores y extrabajadores ferroviarios caminaron o avanzaron en réplicas de locomotoras de vapor, acompañados por danzas aztecas que llenaron de ritmo y color el recorrido. Más de 200 personas formaron parte de la caravana inicial, que fue recibida con aplausos por los vecinos y feligreses a lo largo del recorrido. Con esta actividad, los ferrocarrileros dieron inicio a las peregrinaciones guadalupanas, que continuarán hasta el 17 de noviembre con la tradicional bendición de más de cien danzas que acompañarán a los fieles desde la Alameda Zaragoza hasta la parroquia. El homenaje de los ferrocarrileros a la Virgen de Guadalupe coincide con el recuerdo del “Héroe de Nacozari”, Jesús García Corona, el maquinista que el 7 de noviembre de 1907 sacrificó su vida para salvar a su pueblo de una explosión, gesto que lo convirtió en símbolo de valor y entrega.