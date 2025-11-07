Ferrocarrileros abren las peregrinaciones guadalupanas en Torreón

Torreón
/ 7 noviembre 2025
    Ferrocarrileros abren las peregrinaciones guadalupanas en Torreón
    Ferrocarrileros y sus familias marcharon entre silbatos y música en honor a la Virgen de Guadalupe. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La tradicional caminata partió de la antigua estación del tren y reunió a cientos de trabajadores, jubilados y sus familias

TORREÓN, COAH.- Con el silbato del tren marcando el inicio del recorrido, ferrocarrileros y sus familias dieron apertura este viernes 7 de noviembre al tradicional periodo de peregrinaciones en honor a la Virgen de Guadalupe, una de las celebraciones religiosas más arraigadas en Torreón.

El contingente partió desde las antiguas instalaciones de la Estación del Tren —hoy sede del Instituto Estatal de Música de Coahuila— y avanzó por la prolongación Colón rumbo a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a Eugenio Williamson por su liderazgo en la CMIC Monclova

$!Réplicas de locomotoras encabezaron el recorrido por la prolongación Colón hasta la parroquia guadalupana.
Réplicas de locomotoras encabezaron el recorrido por la prolongación Colón hasta la parroquia guadalupana. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Durante el trayecto, trabajadores y extrabajadores ferroviarios caminaron o avanzaron en réplicas de locomotoras de vapor, acompañados por danzas aztecas que llenaron de ritmo y color el recorrido.

Más de 200 personas formaron parte de la caravana inicial, que fue recibida con aplausos por los vecinos y feligreses a lo largo del recorrido.

Con esta actividad, los ferrocarrileros dieron inicio a las peregrinaciones guadalupanas, que continuarán hasta el 17 de noviembre con la tradicional bendición de más de cien danzas que acompañarán a los fieles desde la Alameda Zaragoza hasta la parroquia.

El homenaje de los ferrocarrileros a la Virgen de Guadalupe coincide con el recuerdo del “Héroe de Nacozari”, Jesús García Corona, el maquinista que el 7 de noviembre de 1907 sacrificó su vida para salvar a su pueblo de una explosión, gesto que lo convirtió en símbolo de valor y entrega.

$!La comunidad ferrocarrilera mantiene viva una de las tradiciones religiosas más queridas de la región.
La comunidad ferrocarrilera mantiene viva una de las tradiciones religiosas más queridas de la región. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Cada año, los ferroviarios activos, jubilados y pensionados, junto con sus familias, reafirman con esta peregrinación su fe, su historia laboral y su sentido de comunidad.

Temas


Virgen De Guadalupe
Celebraciones

Localizaciones


Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia