Saltillo: 8 años después, declaran culpable a Josafat por feminicidio de Evangelina

El cuerpo fue localizado el 29 de enero de 2018 por personal del Grupo de Personas Desaparecidas de la Fiscalía, en una fosa situada en una zona de declive, no visible desde la carretera.

Las pruebas expuestas por el Ministerio Público establecieron que el acusado llevó a la víctima a un terreno baldío en el kilómetro 35, donde la privó de la vida por asfixia mecánica por estrangulamiento.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado , el 17 de diciembre de 2017, tras concluir su jornada laboral, Evangelina se comunicó con Pérez Medellín y posteriormente se reunió con él a la altura del ejido Puebla, siendo esa la última ocasión en que se le vio con vida.

La jueza Elisa Salinas informó al acusado que las pruebas presentadas acreditaron su responsabilidad en la muerte de Evangelina “N”, de 37 años, con quien mantenía una relación sentimental. La víctima laboraba en una gasolinera ubicada sobre la carretera libre a Torreón.

Josafat Pérez Medellín fue declarado culpable de los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver, durante la audiencia de fallo condenatorio realizada la mañana de este jueves en el Centro de Justicia Penal.

Durante la audiencia se presentaron pruebas periciales que incluyeron la geolocalización de los teléfonos celulares de la víctima y del acusado, los cuales coincidieron en un punto cercano al lugar del hallazgo.

Además, se escucharon los testimonios de Minerva “N”, hermana de la víctima, y de Víctor Manuel “N”, amigo del acusado, quien declaró que Josafat lo contactó el día de la desaparición y se mostró nervioso.

La defensa del acusado, encabezada por Ricardo Herrera, manifestó su inconformidad con el fallo. En tanto, Ana Karen Lechuga de la Rosa, asesora de víctimas del Poder Judicial de la Federación, informó que solicitarán la pena máxima y una reparación del daño por dos millones de pesos.

Será el lunes 10 de noviembre cuando se determine la sentencia definitiva, incluyendo los años de prisión que deberá cumplir el responsable.

Para esa audiencia, se citará a tres peritos del Instituto Federal de la Defensoría Pública con el fin de cuantificar el monto de la reparación del daño, además de la comparecencia de la médico legista y personal de servicios periciales, tanto de forma presencial como en línea.

BUSCAN JUSTICIA

A casi ocho años del crimen ocurrido en diciembre de 2017, la jueza Elisa Salinas López declaró este jueves 6 de noviembre la responsabilidad penal de Josafat por feminicidio y ocultamiento de cadáver en agravio de Evangelina Alcalá. La sentencia se emitirá el lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas, cuando se determine la pena y los montos de reparación del daño.

La activista Jackie Campbell —quien ha acompañado a la familia de Evangelina— señaló que el imputado nunca aceptó los hechos. “Se decía que él se había declarado culpable, pero no. Él siempre se declaró inocente”, afirmó. Añadió que con el fallo de este jueves “se concluye que Josafat es penalmente responsable de ambos delitos”.

Recordó que el proceso se prolongó durante años con cambios de defensa y audiencias suspendidas, lo que obligó a familiares y testigos a presentarse reiteradamente. “Eso prolongó todo y afectó a la familia, que tuvo que acudir una y otra vez al Centro de Justicia Penal”, dijo.

Sobre la etapa que viene, comentó que la asesora jurídica del Instituto Federal de la Defensoría Pública solicitará la pena máxima prevista para feminicidio, de 40 a 60 años, y que también se considere la sanción correspondiente por el delito de ocultamiento de cadáver. El lunes también se escucharán intervenciones periciales para la individualización de la pena y la reparación del daño.

Además, apuntó que el fallo tiene un valor para la familia de Evangelina. “Sus hijas e hijos han acompañado cada audiencia; una de ellas estudia Derecho. Buscan justicia, no venganza”, comentó.

Al cierre del fallo, Campbell retomó el mensaje de la asesora legal que acompaña a las víctimas: “Detrás de cada prueba, cada peritaje y cada testimonio hay una verdad dolorosa, pero indiscutible. Evangelina fue víctima de feminicidio a manos de Josafat, quien después ocultó su cuerpo con la intención de borrar su existencia. Evangelina ya no puede hablar, pero la evidencia lo ha hecho por ella”.

PIDEN LA PENA MÁXIMA

Por su parte, la asesora jurídica de víctimas del Poder Judicial de la Federación, Ana Karen Lechuga, informó que tras el fallo condenatorio por el feminicidio de Evangelina Alcalá, el proceso entra en la etapa de individualización de la pena, donde se definirá la condena y la reparación del daño.

Comentó que el equipo jurídico solicitará la pena máxima prevista para feminicidio conforme a la legislación de 2017, que contemplaba de 25 a 50 años de prisión.

“Vamos a pedir la pena máxima de 50 años y el monto de la reparación del daño que traemos probado por nuestros peritos asciende a más de dos millones de pesos”, explicó. Agregó que la cantidad se fijará en líquida, es decir, como un monto específico a cubrir.

“A veces se concentra toda la atención en la prisión y se deja de lado la reparación, pero es un derecho fundamental de las víctimas”, dijo.

Mencionó que en la audiencia participarán tres peritos del Instituto Federal de la Defensoría Pública y que su función será sustentar y determinar el monto de la reparación del daño.

“Son tres peritos a cargo del IFDP para determinar la reparación; su intervención es clave para cuantificarla de forma integral”, afirmó.

La asesora jurídica mencionó que el juicio se prolongó por acciones de la defensa. “Hubo obstaculizaciones; la defensa trató de sorprender al órgano jurisdiccional con amparos improcedentes. Eso generó que iniciáramos casi tres semanas después”, dijo.

Aun así, aseguró que el equipo recibe con satisfacción el sentido del fallo. “Se hizo un gran trabajo por parte de la fiscalía, de la asesoría jurídica y de los órganos jurisdiccionales”, comentó.

Sobre la intervención federal, explicó que esta figura opera desde 2021 dentro de las funciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública, y que con la reforma judicial se busca ampliar su cobertura.

“Normalmente las víctimas son representadas por instituciones estatales, pero la Federación puede intervenir cuando se solicita su apoyo, sobre todo en reparación integral”, añadió.