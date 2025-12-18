Saltillo: abre AMPI oficina física; membresía creció 65% en 2025
La oficina permitirá la capacitación de los miembros de la asociación en temas legales y de certificación
La tarde de este jueves la representación en Saltillo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) abrió su primera oficina física en la ciudad.
Fue en la plaza comercial Santa Isabel del norte de la capital coahuilense que abrió sus puertas esta oficina que servirá, entre otras cosas, para capacitaciones de los agentes.
César De la Cerda Garza, coordinador de la Región 5 Coahuila-Durango de AMPI Nacional y Sandra Cuevas Jáuregui, presidenta de AMPI Saltillo realizaron el corte de listón ante miembros de la Asociación y de su mesa directiva, así como expresidentes de la asociación.
“Hay mucho potencial todavía en Saltillo, vienen cosas buenas, Saltillo está en un momento clave donde va a hacer un cambio pero radical, lo vemos con los grandes proyectos que hay en el pipeline de la ciudad y vienen proyectos nuevos, entonces estamos en un momento crucial para que todo AMPI se ponga en sintonía con toda la certificación”, expresó de la Garza, quien además felicitó a Sandra Cuevas por la culminación de su periodo al frente de la Asociación.
Asimismo destacó que la gestión de Cuevas termina con la renta de la oficina ya garantizada por un año, por lo que espera que la próxima administración continúe con las gestiones.
“Definitivamente es un logro alcanzado, no lo hice sola, con todo el apoyo de mi consejo directivo, de la membresía. Parte de mi plan de trabajo presentado fue obtener la oficina para AMPI Saltillo, que ya hacía falta una, que tuviera una representatividad aquí en Saltillo”, afirmó Cuevas Jáuregui.
CIERRA GESTIÓN CON NUEVA SEDE
La presidenta de AMPI Saltillo culminará este mes de diciembre su gestión al frente de la asociación, por lo que dijo sentirse contenta de su labor este 2025.
“Tuvimos un crecimiento del 65 por ciento de la membresía y no sólo el crecimiento, sino alcanzamos un 90 por ciento de retención de la membresía anterior, que eso también es muy importante porque quiere decir que están hallando un beneficio de pertenecer a la asociación con grandes resultados”, expuso.
Asimismo agradeció a su mesa directiva por lograr el objetivo planteado en su plan de trabajo como fue la instalación de la oficina, por lo que deseó que la membresía se amplíe durante la próxima administración.