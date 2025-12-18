Saltillo: abre AMPI oficina física; membresía creció 65% en 2025

La tarde de este jueves la representación en Saltillo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) abrió su primera oficina física en la ciudad.

Fue en la plaza comercial Santa Isabel del norte de la capital coahuilense que abrió sus puertas esta oficina que servirá, entre otras cosas, para capacitaciones de los agentes.

César De la Cerda Garza, coordinador de la Región 5 Coahuila-Durango de AMPI Nacional y Sandra Cuevas Jáuregui, presidenta de AMPI Saltillo realizaron el corte de listón ante miembros de la Asociación y de su mesa directiva, así como expresidentes de la asociación.

“Hay mucho potencial todavía en Saltillo, vienen cosas buenas, Saltillo está en un momento clave donde va a hacer un cambio pero radical, lo vemos con los grandes proyectos que hay en el pipeline de la ciudad y vienen proyectos nuevos, entonces estamos en un momento crucial para que todo AMPI se ponga en sintonía con toda la certificación”, expresó de la Garza, quien además felicitó a Sandra Cuevas por la culminación de su periodo al frente de la Asociación.