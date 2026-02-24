Saltillo abre temporada ‘Trilogía’ con homenaje al bel canto en Casa Purcell
Los conciertos de la Compañía de Ópera se ofrecerán el 28 de febrero y 1 de marzo; reserva tu lugar
El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, anunció la apertura de la temporada primavera-verano “Trilogía” de la Compania de Opera de Saltillo, que iniciará con el concierto “Elogio del bel canto” en el Centro Cultural Casa Purcell.
Las funciones se llevarán a cabo el sábado 28 de febrero a las 19:00 horas y el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas. El acceso será mediante reservación telefónica.
La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, subrayó que Saltillo mantiene una oferta cultural constante y de calidad, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía para formar parte de esta apertura de temporada.
UN VIAJE AL ESPLENDOR VOCAL DEL SIGLO XIX
El programa estará dedicado al repertorio del bel canto italiano, con obras de Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini y Gaetano Donizetti, máximos exponentes de un estilo que privilegia la pureza del sonido, el virtuosismo técnico y la expresividad melódica.
Bajo la dirección musical de Alejandro Reyes-Valdés y con producción de Abdiel Mendoza, el concierto contará con el acompañamiento al piano de Éric Valdés Marines y la participación de un elenco integrado por Valeria Oregón, Eduardo Canela, Cintli Cruz, Wicho Caro, Judith Nuncio, Samantha Rodríguez, Alioth Gaitán, Dayan García, Ernesto Barrientos, Eva Morón, Aimeé Tamayo, Keila Martínez y Marco Valenzuela.
COMPROMISO CON LA EXCELENCIA ARTÍSTICA
El bel canto, caracterizado por su refinada ornamentación y exigencia técnica, representa uno de los momentos más brillantes de la ópera italiana del siglo XIX. Con esta propuesta, la Compañía de Ópera de Saltillo reafirma su apuesta por ofrecer producciones de alto nivel artístico y acercar al público a repertorios fundamentales del canon lírico.
La temporada “Trilogía” se perfila así como un espacio de encuentro entre tradición musical y talento local, consolidando a Saltillo como un referente cultural en la región.