Saltillo: accidente vial en la colonia Morelos deja solo daños materiales

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Saltillo
/ 16 abril 2026
    Saltillo: accidente vial en la colonia Morelos deja solo daños materiales
    La aseguradora del vehículo responsable cubrirá los daños. Ulises Martínez

El conductor responsable salió de un comercio e intentó incorporarse a la vialidad

Un accidente vial registrado la tarde de este jueves en la calle 17 de la colonia Morelos dejó como saldo únicamente daños materiales, los cuales serán cubiertos por la aseguradora correspondiente.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue Alfonso de la Peña Méndez, de 57 años, quien al salir de un comercio ubicado sobre dicha vialidad intentó incorporarse en dirección al bulevar Fundadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/menor-es-golpeado-durante-violento-asalto-en-la-valencia-le-arrebatan-dinero-y-documentos-video-NE20069859

Sin embargo, al avanzar a bordo de un vehículo Nissan March, no se percató de la circulación de un automóvil Toyota Yaris, cuyo conductor tenía la vía de preferencia.

$!Estuvieron involucrados un Nissan March y un Toyota Yaris.
Estuvieron involucrados un Nissan March y un Toyota Yaris. Ulises Martínez

El impacto se produjo cuando el segundo vehículo golpeó con su parte frontal el costado derecho del March, provocando daños materiales en ambas unidades.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras que la aseguradora del vehículo responsable se hizo cargo de la evaluación y el pago de los daños.

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