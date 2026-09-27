Saltillo acelera reparación de pavimento: cuadrillas intervienen calles del Centro y Lomas de Lourdes

La rehabilitación de vialidades continúa en distintos sectores de Saltillo con trabajos dirigidos a mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones y automovilistas. Como parte de estas acciones, cuadrillas de “Aquí Andamos” atendieron varios tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell, en el Centro Histórico.

De manera simultánea, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervino puntos dañados de las calles Paseo de los Lobos y Paseo de las Palomas, en la colonia Lomas de Lourdes. Las labores buscan facilitar el desplazamiento cotidiano de quienes utilizan estas vialidades y atender zonas donde el desgaste del pavimento afecta las condiciones de circulación. El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para mejorar la infraestructura vial de la capital de Coahuila y reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Los trabajos de rehabilitación también se mantienen en sectores como Morelos, La Aurora, Emiliano Zapata, La Estrella, Satélite Norte y Hacienda Narro, entre otras colonias. Las cuadrillas municipales continúan con la intervención de diferentes tramos conforme a las necesidades detectadas en las vialidades de la ciudad.