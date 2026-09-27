Saltillo acelera reparación de pavimento: cuadrillas intervienen calles del Centro y Lomas de Lourdes

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    Saltillo acelera reparación de pavimento: cuadrillas intervienen calles del Centro y Lomas de Lourdes
    Cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron tramos de pavimento sobre Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

Cuadrillas municipales trabajan en vialidades del Centro Histórico, Lomas de Lourdes y otras colonias de Saltillo

La rehabilitación de vialidades continúa en distintos sectores de Saltillo con trabajos dirigidos a mejorar las condiciones de circulación y reducir riesgos para peatones y automovilistas.

Como parte de estas acciones, cuadrillas de “Aquí Andamos” atendieron varios tramos de pavimento deteriorado sobre la calle Guadalupe Victoria, entre Ignacio Allende y Guillermo Purcell, en el Centro Histórico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rodeo-saltillo-ya-tiene-cancion-oficial-manolo-jimenez-la-comparte-en-redes-ND23754678
$!Personal municipal trabaja en calles de Lomas de Lourdes para mejorar las condiciones de circulación.
Personal municipal trabaja en calles de Lomas de Lourdes para mejorar las condiciones de circulación. CORTESÍA

De manera simultánea, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública intervino puntos dañados de las calles Paseo de los Lobos y Paseo de las Palomas, en la colonia Lomas de Lourdes.

Las labores buscan facilitar el desplazamiento cotidiano de quienes utilizan estas vialidades y atender zonas donde el desgaste del pavimento afecta las condiciones de circulación.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para mejorar la infraestructura vial de la capital de Coahuila y reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

$!Las labores de rehabilitación de pavimento se mantienen en diferentes colonias de Saltillo.
Las labores de rehabilitación de pavimento se mantienen en diferentes colonias de Saltillo. CORTESÍA

Los trabajos de rehabilitación también se mantienen en sectores como Morelos, La Aurora, Emiliano Zapata, La Estrella, Satélite Norte y Hacienda Narro, entre otras colonias.

Las cuadrillas municipales continúan con la intervención de diferentes tramos conforme a las necesidades detectadas en las vialidades de la ciudad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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