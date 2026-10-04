Saltillo activa prevención por lluvias; piden revisar viviendas y reportar riesgos

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, las autoridades recomendaron prestar especial atención a las viviendas antiguas, principalmente las ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, donde la humedad puede provocar el reblandecimiento de techos y paredes.

Ante las lluvias que se han registrado en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llamó a la población a extremar precauciones en sus viviendas y reportar de inmediato cualquier condición que pueda representar un riesgo.

El alcalde Javier Díaz González pidió a los habitantes revisar las condiciones de sus inmuebles y comunicar a las autoridades cualquier señal que pudiera comprometer la seguridad de las personas.

Entre las medidas preventivas, recomendó verificar que los desagües de las azoteas funcionen correctamente y mantener libres de basura las rejillas y puntos de drenaje de los hogares, con el propósito de facilitar el desalojo del agua de lluvia.

También llamó a mantenerse atentos a posibles afectaciones en el exterior de las viviendas. En caso de detectar árboles con riesgo de caer debido al reblandecimiento del suelo o bardas que presenten condiciones de peligro, pidió realizar el reporte a través del 9-1-1.

Una vez recibido el llamado, personal de Protección Civil y Bomberos puede acudir al sitio para evaluar las condiciones y determinar las medidas correspondientes.

Díaz González señaló que el Gobierno Municipal mantiene vigilancia y coordinación entre distintas dependencias para atender los reportes que puedan surgir durante el periodo de lluvias.

En estas labores participan, entre otras áreas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Públicos, con el objetivo de responder de manera oportuna ante posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no esperar a que una condición de peligro se agrave y reportarla oportunamente al sistema estatal de emergencias.