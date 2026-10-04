Saltillo activa prevención por lluvias; piden revisar viviendas y reportar riesgos

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    Saltillo activa prevención por lluvias; piden revisar viviendas y reportar riesgos
    Ante las lluvias, el Municipio de Saltillo llama a reportar techos, bardas y árboles en riesgo. cortesía

Protección Civil llamó a revisar techos y desagües, además de reportar árboles, bardas o estructuras que representen peligro

Ante las lluvias que se han registrado en la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo llamó a la población a extremar precauciones en sus viviendas y reportar de inmediato cualquier condición que pueda representar un riesgo.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, las autoridades recomendaron prestar especial atención a las viviendas antiguas, principalmente las ubicadas en el primer cuadro de la ciudad, donde la humedad puede provocar el reblandecimiento de techos y paredes.

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El alcalde Javier Díaz González pidió a los habitantes revisar las condiciones de sus inmuebles y comunicar a las autoridades cualquier señal que pudiera comprometer la seguridad de las personas.

Entre las medidas preventivas, recomendó verificar que los desagües de las azoteas funcionen correctamente y mantener libres de basura las rejillas y puntos de drenaje de los hogares, con el propósito de facilitar el desalojo del agua de lluvia.

También llamó a mantenerse atentos a posibles afectaciones en el exterior de las viviendas. En caso de detectar árboles con riesgo de caer debido al reblandecimiento del suelo o bardas que presenten condiciones de peligro, pidió realizar el reporte a través del 9-1-1.

Una vez recibido el llamado, personal de Protección Civil y Bomberos puede acudir al sitio para evaluar las condiciones y determinar las medidas correspondientes.

Díaz González señaló que el Gobierno Municipal mantiene vigilancia y coordinación entre distintas dependencias para atender los reportes que puedan surgir durante el periodo de lluvias.

En estas labores participan, entre otras áreas, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Medio Ambiente, Obras Públicas y Servicios Públicos, con el objetivo de responder de manera oportuna ante posibles situaciones de riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no esperar a que una condición de peligro se agrave y reportarla oportunamente al sistema estatal de emergencias.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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