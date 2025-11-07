Saltillo: acusan a dueños de ‘camión homicida’ de incumplimiento y juez niega su devolución

El camión de pasajeros perteneciente a la línea Senda, que permanece bajo resguardo en un corralón como parte de una investigación por homicidio culposo, no será liberado hasta que la empresa propietaria se haga responsable de los gastos derivados del accidente.

El percance que mantiene asegurada la unidad ocurrió el 21 de mayo en la ciudad de Saltillo, cuando el vehículo atropelló a una mujer. Desde entonces, los familiares de la víctima han denunciado que ni la compañía de transporte ni la aseguradora han asumido los costos médicos ni los daños ocasionados.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en comercio deja a dos intoxicados, en Ramos Arizpe

El conductor, identificado como Jorge Hiram N., continúa recluido en el penal varonil de Saltillo, bajo el número de proceso 1648/2025, acusado de homicidio culposo.

Durante una audiencia reciente, representantes legales de la empresa Senda solicitaron la devolución del camión, argumentando que el tiempo transcurrido era suficiente para dar por concluida la investigación. Sin embargo, tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la defensa de la víctima solicitaron una prórroga de al menos 30 días, al considerar que la investigación ministerial aún no ha finalizado.

Las autoridades precisaron que el vehículo no se encuentra en condiciones para ser entregado, ya que forma parte de las pruebas que aún analiza el Ministerio Público. Además, el caso implica gastos hospitalarios y funerarios derivados de la atención de María Guadalupe García, quien permaneció internada de mayo a agosto tras ser atropellada sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la curva de la colonia Valle Dorado.

Tras su fallecimiento, los familiares de la víctima han tenido que asumir los costos de su sepelio y continúan recibiendo atención psicológica por las secuelas del hecho.

La juez encargada del caso determinó que el vehículo deberá permanecer en resguardo hasta nuevo aviso, recordando que existen pólizas de seguro vigentes que podrían ser utilizadas para cubrir los daños ocasionados.

Finalmente, se programó una nueva audiencia para el próximo 10 de diciembre, a las 11:00 horas, en la que se revisará el avance de la investigación y la situación jurídica del conductor y del vehículo involucrado.