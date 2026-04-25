Saltillo: adulto mayor es embestido por camión y queda en estado crítico; conductor es detenido
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El chofer dejó una huella de frenado de más de 50 metros antes de impactar al peatón, lo que será clave en la investigación del accidente
El operador de un camión de reparto de refrescos no alcanzó a frenar por completo y terminó por atropellar a un hombre de la tercera edad que cruzaba la calle en la calzada Francisco I. Madero, frente al panteón San Esteban, en Saltillo.
En el accidente, ocurrido alrededor de las 12:30 horas, personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja arribó al lugar y atendió a Benito ¨N¨, de 70 años, quien cruzaba la avenida para tomar el camión con destino a General Cepeda.
Sin embargo, Cristian Emanuel ¨N¨, de 33 años, operador del camión de carga, señaló haberlo visto e incluso haber frenado, pero no fue suficiente, dejando una huella de frenado de más de 50 metros sobre el pavimento antes de impactar al septuagenario.
Tras el impacto, Benito también se golpeó contra el pavimento, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital General, donde se espera que en las próximas horas evolucione favorablemente.
Personal de la Policía Municipal Preventiva apoyó en el aseguramiento del operador, quien fue puesto a disposición de elementos de Tránsito, encargados de tomar conocimiento del accidente.