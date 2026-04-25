Saltillo: adulto mayor es embestido por camión y queda en estado crítico; conductor es detenido

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Saltillo
/ 25 abril 2026
    Saltillo: adulto mayor es embestido por camión y queda en estado crítico; conductor es detenido
    Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Bomberos atendieron al adulto mayor tras ser atropellado frente al panteón San Esteban, donde quedó lesionado de gravedad sobre la carpeta asfáltica. ULISES MARTÍNEZ

El chofer dejó una huella de frenado de más de 50 metros antes de impactar al peatón, lo que será clave en la investigación del accidente

El operador de un camión de reparto de refrescos no alcanzó a frenar por completo y terminó por atropellar a un hombre de la tercera edad que cruzaba la calle en la calzada Francisco I. Madero, frente al panteón San Esteban, en Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 12:30 horas, personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja arribó al lugar y atendió a Benito ¨N¨, de 70 años, quien cruzaba la avenida para tomar el camión con destino a General Cepeda.

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$!El camión de reparto involucrado dejó una huella de frenado de más de 50 metros sobre la calzada Francisco I. Madero, lo que evidenció la intensidad del impacto.
El camión de reparto involucrado dejó una huella de frenado de más de 50 metros sobre la calzada Francisco I. Madero, lo que evidenció la intensidad del impacto. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, Cristian Emanuel ¨N¨, de 33 años, operador del camión de carga, señaló haberlo visto e incluso haber frenado, pero no fue suficiente, dejando una huella de frenado de más de 50 metros sobre el pavimento antes de impactar al septuagenario.

Tras el impacto, Benito también se golpeó contra el pavimento, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado en estado grave al Hospital General, donde se espera que en las próximas horas evolucione favorablemente.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al operador del camión para deslindar responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al operador del camión para deslindar responsabilidades. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Policía Municipal Preventiva apoyó en el aseguramiento del operador, quien fue puesto a disposición de elementos de Tránsito, encargados de tomar conocimiento del accidente.

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