Saltillo: adulto mayor es embestido por camión y queda en estado crítico; conductor es detenido

El operador de un camión de reparto de refrescos no alcanzó a frenar por completo y terminó por atropellar a un hombre de la tercera edad que cruzaba la calle en la calzada Francisco I. Madero, frente al panteón San Esteban, en Saltillo.

En el accidente, ocurrido alrededor de las 12:30 horas, personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja arribó al lugar y atendió a Benito ¨N¨, de 70 años, quien cruzaba la avenida para tomar el camión con destino a General Cepeda.