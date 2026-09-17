Saltillo: advierten “todo el peso de la ley” contra invasiones y venta irregular de predios

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, advirtió que la administración municipal aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes intenten invadir predios o realizar ventas irregulares de terrenos en las faldas de la Sierra de Zapalinamé y sectores cercanos a la cota 1800. Durante una reunión con integrantes de su gabinete, el edil pidió reforzar las acciones para atender esta problemática y señaló que, en caso de ser necesario, se recurrirá a la fuerza pública, además de mantener un trabajo coordinado entre Desarrollo Urbano y la Secretaría del Ayuntamiento.

“No va a temblar la mano, van con todo para aquellos que traten de invadir, vender, extorsionar, tratar de que la gente caiga en esto”, enfatizó Díaz González. El alcalde hizo referencia a recientes intentos de ocupación detectados en cauces de arroyos ubicados al surponiente de Saltillo y sostuvo que el Municipio mantendrá vigilancia ante posibles asentamientos o construcciones irregulares. PIDEN VERIFICAR TERRENOS ANTES DE COMPRAR Díaz González exhortó a quienes pretendan adquirir un terreno a verificar previamente la situación jurídica del predio y la identidad de su propietario, con el propósito de evitar posibles fraudes o ventas irregulares.

Indicó que las áreas municipales de Catastro y Tenencia de la Tierra pueden orientar a los interesados para revisar la información correspondiente y realizar las verificaciones necesarias ante el Registro Público de la Propiedad. El alcalde agregó que los ciudadanos pueden realizar reportes o denuncias relacionados con posibles invasiones o ventas irregulares mediante el chatbot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.