Saltillo: advierten “todo el peso de la ley” contra invasiones y venta irregular de predios
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El alcalde Javier Díaz señaló que el Municipio reforzará la vigilancia en las faldas de la Sierra de Zapalinamé y pidió verificar la propiedad de los terrenos antes de realizar una compra
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, advirtió que la administración municipal aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes intenten invadir predios o realizar ventas irregulares de terrenos en las faldas de la Sierra de Zapalinamé y sectores cercanos a la cota 1800.
Durante una reunión con integrantes de su gabinete, el edil pidió reforzar las acciones para atender esta problemática y señaló que, en caso de ser necesario, se recurrirá a la fuerza pública, además de mantener un trabajo coordinado entre Desarrollo Urbano y la Secretaría del Ayuntamiento.
“No va a temblar la mano, van con todo para aquellos que traten de invadir, vender, extorsionar, tratar de que la gente caiga en esto”, enfatizó Díaz González.
El alcalde hizo referencia a recientes intentos de ocupación detectados en cauces de arroyos ubicados al surponiente de Saltillo y sostuvo que el Municipio mantendrá vigilancia ante posibles asentamientos o construcciones irregulares.
PIDEN VERIFICAR TERRENOS ANTES DE COMPRAR
Díaz González exhortó a quienes pretendan adquirir un terreno a verificar previamente la situación jurídica del predio y la identidad de su propietario, con el propósito de evitar posibles fraudes o ventas irregulares.
Indicó que las áreas municipales de Catastro y Tenencia de la Tierra pueden orientar a los interesados para revisar la información correspondiente y realizar las verificaciones necesarias ante el Registro Público de la Propiedad.
El alcalde agregó que los ciudadanos pueden realizar reportes o denuncias relacionados con posibles invasiones o ventas irregulares mediante el chatbot de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.