Saltillo: Banorte suspenderá operaciones digitales durante la madrugada del sábado
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El banco realizará trabajos de mantenimiento entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre
Banorte informó que realizará trabajos de mantenimiento en sus plataformas durante la noche del próximo sábado 19 de septiembre, por lo que sus canales de atención y operación permanecerán temporalmente fuera de servicio, en Saltillo y todo el País.
La suspensión está programada de las 23:00 horas del sábado 19 de septiembre a las 03:00 horas del domingo 20 de septiembre.
BANORTE PIDE ANTICIPAR OPERACIONES
Durante ese periodo, los clientes no podrán realizar operaciones a través de los canales del banco.
Entre las operaciones que podrían verse afectadas se encuentran los pagos, transferencias y retiros sin tarjeta, por lo que Banorte recomendó realizarlas con anticipación para evitar contratiempos durante la ventana de mantenimiento.
SERVICIO SE RESTABLECERÁ A LAS 03:00 HORAS
El banco señaló que sus plataformas volverán a estar disponibles una vez concluidos los trabajos programados, a partir de las 03:00 horas del domingo 20 de septiembre.