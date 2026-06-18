Familias abarrotan el FUTFEST Saltillo para apoyar a México ante Corea del Sur

El FUTFEST Saltillo 2026 vivió una de sus jornadas más concurridas al registrar lleno total en la velaria del Biblioparque Norte durante la transmisión del segundo encuentro de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, frente a Corea del Sur. Cientos de familias saltillenses y visitantes acudieron al recinto para seguir las acciones del encuentro mundialista en la pantalla gigante instalada como parte de este festival, que se ha consolidado como uno de los principales espacios de convivencia y entretenimiento de la temporada.

El alcalde Javier Díaz González destacó la respuesta de la ciudadanía y señaló que el objetivo del FUTFEST es brindar un entorno seguro donde las familias puedan disfrutar juntas de la pasión por el fútbol y de una amplia oferta de actividades recreativas. “Nos da mucho gusto ver el Biblioparque Norte lleno de familias que viven con entusiasmo esta gran fiesta del fútbol. Ese es precisamente el objetivo del FUTFEST Saltillo 2026: ofrecer un espacio seguro, familiar y de convivencia para disfrutar juntos de este torneo mundialista”, expresó el edil. Además del encuentro entre México y Corea del Sur, los asistentes siguieron la transmisión del partido entre Canadá y Catar, generando un ambiente de entusiasmo y convivencia entre aficionados de todas las edades.

La jornada también incluyó activaciones interactivas, zonas para fotografías, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas con marcas participantes, juegos mecánicos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs, así como torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis. Javier Díaz reiteró la invitación a las familias de Saltillo y a los visitantes para continuar disfrutando de las actividades del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá abierto hasta el próximo 19 de julio con una programación integrada por eventos deportivos, culturales, recreativos y de entretenimiento.

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