Saltillo: ‘Golean’ restaurantes con transmisión del partido

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    Saltillo: ‘Golean’ restaurantes con transmisión del partido
    Los saltillenses abarrotaron los restaurantes para ver el partido entre México y Corea del Sur. Alonso Flores

Se incrementa hasta 30% afluencia a negocios durante el encuentro mundialista entre México y Corea

Además de la Selección Mexicana, este jueves también ganó el sector restaurantero de Saltillo, luego de registrar una alta afluencia de clientes en diversos establecimientos que transmitieron el partido mundialista ante Corea del Sur.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estimó que, en comparación con el encuentro anterior, la afluencia de comensales aumentó alrededor de 30 por ciento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/canirac-saltillo-se-pone-la-verde-anuncia-promociones-mundialistas-FA21470454

“Sin duda, el horario favorece que las personas puedan reunirse con familiares, amigos o compañeros de trabajo para disfrutar del encuentro, pero también ha sido determinante el entusiasmo generado por el triunfo en el primer juego, que ha despertado un mayor interés por seguir apoyando a la Selección Mexicana”, señaló Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac Saltillo.

$!En Parque Centro, los restaurantes reportaron una alta afluencia debido al partido mundialista.
En Parque Centro, los restaurantes reportaron una alta afluencia debido al partido mundialista. Alonso Flores

García Reyes reiteró que los restaurantes de la ciudad se prepararon para recibir a los aficionados con promociones especiales, paquetes para grupos y espacios acondicionados para la transmisión de los partidos.

Agregó que se espera que este ambiente positivo continúe conforme avance el torneo, ya que eventos de esta naturaleza impulsan el consumo local y fortalecen la convivencia en los establecimientos.

$!Más de 30 por ciento se incrementó la afluencia al sector restaurantero de la localidad.
Más de 30 por ciento se incrementó la afluencia al sector restaurantero de la localidad. Alonso Flores

SE LLENAN MESAS EN PARQUE CENTRO

Restaurantes afiliados a la Canirac registraron llenos totales durante la transmisión del encuentro, que fue seguido por cientos de aficionados en pantallas gigantes.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que en Parque Centro establecimientos como El Álamo, La Cantina, Il Mercato Gentiloni e Il Conde estuvieron abarrotados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-mundial-aumenta-afluencia-en-bares-autoridades-intensifican-supervisiones-FO21493574

Asimismo, Lulú Cocina y Vino y Casa Juárez reportaron ocupación total durante el partido. Comensales consultados por VANGUARDIA señalaron que disfrutaron de un ambiente agradable, servicio adecuado y promociones atractivas.

Cabe recordar que los restaurantes afiliados a la Canirac han implementado promociones especiales con motivo de la temporada de verano y la celebración de la Copa del Mundo.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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