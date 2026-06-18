Saltillo: ‘Golean’ restaurantes con transmisión del partido

Además de la Selección Mexicana, este jueves también ganó el sector restaurantero de Saltillo, luego de registrar una alta afluencia de clientes en diversos establecimientos que transmitieron el partido mundialista ante Corea del Sur. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) estimó que, en comparación con el encuentro anterior, la afluencia de comensales aumentó alrededor de 30 por ciento.

“Sin duda, el horario favorece que las personas puedan reunirse con familiares, amigos o compañeros de trabajo para disfrutar del encuentro, pero también ha sido determinante el entusiasmo generado por el triunfo en el primer juego, que ha despertado un mayor interés por seguir apoyando a la Selección Mexicana”, señaló Isidoro García Reyes, presidente de la Canirac Saltillo.

García Reyes reiteró que los restaurantes de la ciudad se prepararon para recibir a los aficionados con promociones especiales, paquetes para grupos y espacios acondicionados para la transmisión de los partidos. Agregó que se espera que este ambiente positivo continúe conforme avance el torneo, ya que eventos de esta naturaleza impulsan el consumo local y fortalecen la convivencia en los establecimientos.

SE LLENAN MESAS EN PARQUE CENTRO Restaurantes afiliados a la Canirac registraron llenos totales durante la transmisión del encuentro, que fue seguido por cientos de aficionados en pantallas gigantes. Un recorrido realizado por VANGUARDIA constató que en Parque Centro establecimientos como El Álamo, La Cantina, Il Mercato Gentiloni e Il Conde estuvieron abarrotados.

Asimismo, Lulú Cocina y Vino y Casa Juárez reportaron ocupación total durante el partido. Comensales consultados por VANGUARDIA señalaron que disfrutaron de un ambiente agradable, servicio adecuado y promociones atractivas. Cabe recordar que los restaurantes afiliados a la Canirac han implementado promociones especiales con motivo de la temporada de verano y la celebración de la Copa del Mundo.

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