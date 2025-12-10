Saltillo: agresivo hombre golpea salvajemente a su esposa; las hijas lo mandan a él al penal

La actitud agresiva y hechos en los que José Luis “N” cayó una vez más lo tienen tras las rejas del penal de Saltillo, donde ahora enfrenta un proceso penal por violencia familiar en agravio de su esposa.

La víctima es María del Refugio N., quien relató que el episodio violento que su pareja le hizo vivir, mismo que culminó con un golpe en el rostro, provocándole un hematoma en el ojo.

Aturdida, adolorida y profundamente afectada, la mujer fue trasladada por sus hijas a la Clínica Uno del IMSS, situación de la que se dijeron cansadas e indignadas y, temiendo por la seguridad de su madre, decidieron presentaron la denuncia formal.

De inmediato, elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y fueron en busca del agresor, de quien aseguraron las denunciantes, no es la primera vez que tiene conductas violentas.

tras localizar a José Luis lo sometieron y consignaron ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se abrió la respectiva carpeta de investigación.

Con las pruebas en mano, en el Centro de Justicia Penal, un juez determinó vincularlo a proceso, iniciando así una batalla legal para la protección de la víctima y el esclarecimiento de los hechos.