DIF Saltillo firma convenio para apoyar a pacientes que requieren hemodiálisis

El DIF Saltillo firmó un convenio de colaboración con MIUS Salud Renal para facilitar el acceso a tratamientos de hemodiálisis a personas en situación de vulnerabilidad económica, con el objetivo de reducir el impacto financiero que representa la atención de enfermedades renales para las familias. La firma fue encabezada por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quien destacó que el acuerdo permitirá ampliar las opciones de atención médica especializada para pacientes que requieren terapia de sustitución renal.

“MIUS Salud Renal es una organización especializada en la operación integral de servicios médicos enfocados en el cuidado de los riñones y la terapia de sustitución renal, y estamos muy contentos de poder firmar este convenio y que se sumen con nosotros para mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan en Saltillo”, expresó. López Naranjo señaló que, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y el trabajo coordinado con la organización, se buscará que más personas con recursos económicos limitados puedan acceder a estos servicios médicos. Como parte del convenio, MIUS Salud Renal otorgará 90 sesiones de hemodiálisis en calidad de donación, destinadas a pacientes previamente canalizados y valorados conforme a los criterios establecidos por ambas instituciones.

Además, se ofrecerán sesiones a bajo costo mediante tarifas preferenciales para pacientes que necesiten dar continuidad a su tratamiento y enfrenten dificultades económicas. El acuerdo también contempla facilitar la vinculación de los beneficiarios con médicos especialistas para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades renales. La presidenta honoraria del DIF Saltillo agregó que se busca integrar un directorio de especialistas que ofrezcan servicios a costos accesibles, además de fortalecer la red de atención médica especializada de la institución.

“Con todo esto buscamos tener una mayor oportunidad de atención para personas con enfermedad renal y disminuir el impacto económico que representa el tratamiento para las familias. Estamos sumamente agradecidos con MIUS Salud Renal y todo su equipo de profesionales por sumarse con amor por una gran causa como esta”, señaló. En la firma del convenio estuvieron presentes Yahira Yesenia Gallardo Texas, directora de MIUS Salud Renal; Edgar Fernando Galindo Soto, director médico de la organización; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, directora del Voluntariado, y Adriana Fernanda Soto Menchaca, coordinadora médica del DIF Saltillo.