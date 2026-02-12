Saltillo: Alteraciones a unidad complican situación legal de detenido por homicidio tras accidente

    El presunto responsable fue ubicado mediante videovigilancia tras intentar modificar la unidad involucrada en el atropellamiento que cobró la vida de una comerciante en Saltillo. FOTO: VANGUARDIA

Autoridades logran la captura tras seguimiento con cámaras de seguridad y detectan alteraciones en el vehículo para evadir la justicia

La Fiscalía General del Estado logró la detención de Luis Alejandro “N”, presunto responsable de arrollar y causar la muerte de una comerciante en Saltillo. El sujeto fue ubicado mediante el seguimiento de cámaras de videovigilancia tras el incidente ocurrido en un bulevar de la ciudad.

Julio Loera, delegado de la Fiscalía en la Región Sureste, confirmó que la investigación inició de inmediato. “Tenemos que iniciar nuestra investigación a raíz de lo que ya se ha venido difundiendo. Nosotros contamos con una videograbación y por ahí es que empezamos”, señaló.

El funcionario detalló que el operativo conjunto permitió resultados rápidos. “Todas las corporaciones empiezan con la búsqueda y localización. Afortunadamente, la Comisaría de Seguridad logra ya el aseguramiento del vehículo y por la mañana se logra el de la persona”, explicó.

Un punto clave en el caso es que el conductor del camión marca Zafiro, con número económico 4888, presuntamente intentó borrar rótulos y modificar la unidad. Esto se considera un agravante en el proceso que enfrentará ante el Poder Judicial.

“Esto nos da a nosotros motivos para decirle al juez de control que la persona eventualmente intentó sustraerse. Es un todo y él se encarga de valorar todos estos indicios”, explicó Loera sobre las alteraciones al camión.

Respecto a la situación jurídica, el delegado enfatizó que el caso será llevado ante las instancias correspondientes de forma rigurosa. “Lo estaríamos judicializando en caso de que no hubiera un acuerdo. Continuamos con nuestra investigación como en todos los casos donde se pierde la vida”, indicó.

La víctima, Yésica María Eugenia “N”, de 52 años, falleció mientras cruzaba el bulevar empujando una carriola con mercancía. El seguimiento del C2 y la Policía Cibernética fue fundamental para identificar al probable conductor, de 25 años.

Finalmente, el delegado señaló que hasta el momento no se ha establecido contacto con la empresa de transporte a la que pertenece la unidad involucrada. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades para definir su situación legal.

