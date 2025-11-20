Saltillo: alumno lanza amenaza violenta en redes y activa protocolo de seguridad en el Instituto de Valle Arizpe

La mañana de este jueves, personal docente del Instituto de Valle Arizpe, en el área de estudios de secundaria, ubicado en las calles Emilio Carranza y Cristóbal Colón, en Saltillo, tomó cartas en el asunto respecto a un estudiante que amenazó a maestras y a la institución a través de redes sociales desde el pasado viernes.

A través de un comunicado interno, la directora informó a los padres de familia sobre lo que el alumno, ya identificado, había realizado, y precisó que este se encuentra asegurado por las autoridades.

