Saltillo: alumno lanza amenaza violenta en redes y activa protocolo de seguridad en el Instituto de Valle Arizpe
Las actividades académicas continuaron de forma regular, luego de que las autoridades intervinieron y garantizaron condiciones seguras para la comunidad escolar
La mañana de este jueves, personal docente del Instituto de Valle Arizpe, en el área de estudios de secundaria, ubicado en las calles Emilio Carranza y Cristóbal Colón, en Saltillo, tomó cartas en el asunto respecto a un estudiante que amenazó a maestras y a la institución a través de redes sociales desde el pasado viernes.
A través de un comunicado interno, la directora informó a los padres de familia sobre lo que el alumno, ya identificado, había realizado, y precisó que este se encuentra asegurado por las autoridades.
El joven fue acompañado por sus padres a las instalaciones de la autoridad correspondiente, donde refirió que todo se trataba de una broma; sin embargo, al existir una amenaza directa, también se generaron consecuencias.
El pasado martes 18 de noviembre, la Policía Cibernética identificó al presunto agresor mediante los mensajes que había enviado, entre ellos el siguiente:
“Acuérdense chicos, el 20 de noviembre no vengan si no quieren salir muertos, me voy a llevar una pinche pistola para hacer una balacera, y eso que no vengo solo. Y las maestras me la van a pelear porque si yo no paso de año ellas no van a estar para ver a sus familiares. Ahí se ven y suerte perras”, además de que en redes sociales también se observaba un arma de fuego.
Por su parte, el personal docente de la institución, incluida la directora, emitió recomendaciones a los padres de familia para que revisen las redes sociales de sus hijos y se mantengan al pendiente, ya que el reglamento escolar prohíbe el uso de ciertas plataformas.
Asimismo, se dio a conocer que, gracias a la respuesta y movilización de las autoridades, las clases continúan de manera regular, sin que exista temor de algún riesgo para la comunidad escolar.