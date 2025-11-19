Sale caro el envío: repartidor se estrella contra vehículo y manda a su acompañante a hospital de Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Aylin Berenice, de 24 años, fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja debido a una lesión en la pierna. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una joven resultó lesionada en un accidente por alcance registrado en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz Garza, luego de que una motocicleta repartidora impactara a un automóvil

Un fuerte accidente ocurrió la noche de este miércoles en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz Garza, donde una joven resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara por alcance.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, cuando el motociclista, quien se desempeña como repartidor de una pizzería, circulaba sin respetar la distancia de seguridad, lo que ocasionó que se impactara por alcance contra un automóvil de la marca Chevrolet.

$!La motocicleta quedó dañada tras el impacto registrado en el cruce de ambos bulevares.
La motocicleta quedó dañada tras el impacto registrado en el cruce de ambos bulevares. FOTO: MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, tanto el conductor como su acompañante, Aylin Berenice, de 24 años, salieron proyectados y quedaron sobre el asfalto, en medio del crucero.

La joven sufrió una herida de consideración en una de sus piernas, por lo que automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para la valoración de los implicados, siendo trasladada de emergencia la joven a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al repartidor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Localizaciones


Saltillo

Andrea Saavedra

Egresada en Licenciatura de Comunicación por la UA de C. Laboró como Co-coordinadora en Comunicación Social y Política, así como en producción de contenido para redes sociales y edición de textos académicos. Colaboró en jornadas de promoción para la Salud Sexual y Reproductiva. Actualmente se desempeña como Editor Digital First en Mesa Central de esta casa editorial.

Está certificada en Diplomados de Comunicación Política por Escuela en Liderazgo Xoan Noya en 2020, en Perspectiva de Género en la cobertura de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Femenicida por la UNAM en 2021 y en La Suprema Corte y los Derechos Humanos por la SCJN en 2021.

