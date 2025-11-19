Sale caro el envío: repartidor se estrella contra vehículo y manda a su acompañante a hospital de Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de las 19:20 horas, cuando el motociclista, quien se desempeña como repartidor de una pizzería , circulaba sin respetar la distancia de seguridad, lo que ocasionó que se impactara por alcance contra un automóvil de la marca Chevrolet .

Un fuerte accidente ocurrió la noche de este miércoles en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz Garza , donde una joven resultó lesionada luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante chocara por alcance.

TE PUEDE INTERESAR: Menor es atropellada por motociclista en Saltillo

Tras el impacto, tanto el conductor como su acompañante, Aylin Berenice, de 24 años, salieron proyectados y quedaron sobre el asfalto, en medio del crucero.

La joven sufrió una herida de consideración en una de sus piernas, por lo que automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para la valoración de los implicados, siendo trasladada de emergencia la joven a la Clínica 82 del IMSS para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron al repartidor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.