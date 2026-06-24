Saltillo: Anuncia la UAAAN calendario de vacaciones de verano para el personal sindicalizado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Anuncia la UAAAN calendario de vacaciones de verano para el personal sindicalizado
    La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro informó las fechas oficiales del periodo vacacional de verano para su personal sindicalizado. HÉCTOR GARCÍA

Actividades se reanudarán a inicios de agosto conforme a lo establecido en los contratos colectivos vigentes

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dio a conocer el periodo oficial de descanso correspondiente al verano de 2026 para el personal afiliado a los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, en apego a las disposiciones previstas en los contratos colectivos de trabajo.

Mediante un comunicado suscrito por el secretario general de la institución, Francisco Daniel Hernández Castillo, se informó que el receso comprenderá del 29 de junio al 31 de julio de 2026, beneficio contemplado en las cláusulas 113 del contrato colectivo del SUTAUAAAN y 55 del SUTUAAAN.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/uadec-y-notarios-consolidan-alianza-para-potenciar-formacion-profesional-JB21648199

RETOMARÁN ACTIVIDADES EL 3 DE AGOSTO

De acuerdo con el aviso oficial, las y los trabajadores deberán reincorporarse a sus funciones el lunes 3 de agosto de 2026, fecha en la que se reanudarán las labores ordinarias en la máxima casa de estudios agronómicos.

La institución señaló que la programación del periodo vacacional responde a los derechos laborales establecidos en los instrumentos contractuales vigentes, con el propósito de brindar certeza tanto al personal académico como al administrativo sobre el calendario correspondiente al presente ciclo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asueto
Vacaciones
Sindicatos

Organizaciones


UAAAN

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
‘El Mayo’, afinadito

‘El Mayo’, afinadito
true

POLITICÓN: Miguel Ángel Riquelme, las claves de su designación para la alcaldía de Torreón
Personal del USDA APHIS lleva a cabo recorridos en distintos puntos del estado para supervisar las medidas de sanidad animal aplicadas en la movilización y manejo del ganado.

Refuerzan en Coahuila estrategias para mantener la sanidad animal
El FUTFEST permanecerá abierto hasta el 19 de julio con transmisiones de partidos y actividades de entretenimiento.

¿Ya tienes dónde ver a la Selección? México vs Chequia se vivirá en grande en el FUTFEST Saltillo 2026
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que la ciudad se ha consolidado como sede de eventos internacionales y actividades familiares, al registrar una alta afluencia de visitantes en espacios como el Fut Fest y la FINA.

Saltillo se consolida como sede de eventos internacionales y esparcimiento familiar: Javier Díaz
Pedro Ruiz será uno de los invitados especiales en la jornada dedicada al desarrollo del futbol americano.

Regresa el Football Camp Saltillo 2026 con actividades gratuitas para jóvenes de 8 a 16 años
El panel de jueces determinó que la ley permite al ejecutivo ampliar la expulsión acelerada hasta sus límites máximos, dejando en manos de los agentes de inmigración la discreción para evaluar el tiempo de permanencia de los detenidos.

Trump puede usar la expulsión acelerada en todo EU, confirma un tribunal de apelaciones
Una encuesta reciente realizada por el Canal 12 de la televisión israelí reveló que el 71% de los encuestados sentía que ya no podía confiar en que la administración Trump protegiera a Israel según los términos del acuerdo.

Revelan que Israel está furioso con Trump por haber sido excluido de las conversaciones de paz entre EU e Irán