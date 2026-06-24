Saltillo: Anuncia la UAAAN calendario de vacaciones de verano para el personal sindicalizado

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dio a conocer el periodo oficial de descanso correspondiente al verano de 2026 para el personal afiliado a los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, en apego a las disposiciones previstas en los contratos colectivos de trabajo.

Mediante un comunicado suscrito por el secretario general de la institución, Francisco Daniel Hernández Castillo, se informó que el receso comprenderá del 29 de junio al 31 de julio de 2026, beneficio contemplado en las cláusulas 113 del contrato colectivo del SUTAUAAAN y 55 del SUTUAAAN.