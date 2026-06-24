Saltillo: Anuncia la UAAAN calendario de vacaciones de verano para el personal sindicalizado
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Actividades se reanudarán a inicios de agosto conforme a lo establecido en los contratos colectivos vigentes
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dio a conocer el periodo oficial de descanso correspondiente al verano de 2026 para el personal afiliado a los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos, en apego a las disposiciones previstas en los contratos colectivos de trabajo.
Mediante un comunicado suscrito por el secretario general de la institución, Francisco Daniel Hernández Castillo, se informó que el receso comprenderá del 29 de junio al 31 de julio de 2026, beneficio contemplado en las cláusulas 113 del contrato colectivo del SUTAUAAAN y 55 del SUTUAAAN.
RETOMARÁN ACTIVIDADES EL 3 DE AGOSTO
De acuerdo con el aviso oficial, las y los trabajadores deberán reincorporarse a sus funciones el lunes 3 de agosto de 2026, fecha en la que se reanudarán las labores ordinarias en la máxima casa de estudios agronómicos.
La institución señaló que la programación del periodo vacacional responde a los derechos laborales establecidos en los instrumentos contractuales vigentes, con el propósito de brindar certeza tanto al personal académico como al administrativo sobre el calendario correspondiente al presente ciclo.