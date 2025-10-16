Se disparan ventas en tiendas vaqueras por inicio del Rodeo Saltillo 2025

Ante el inicio del Festival Rodeo Saltillo 2025, la ciudad ha comenzado a llenarse del ambiente vaquero, pues en los últimos días, los saltillenses se han volcado a preparar sus atuendos, lo que ha detonado un notable repunte en el comercio local de prendas vaqueras, botas y sombreros. Desde hace semanas, y con un auge notable en los últimos días, en redes sociales ha sido visible el creciente interés por adquirir artículos para armar outfits vaqueros. TE PUEDE INTERESAR: El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México

Publicaciones en grupos de compra-venta, muestran una alta demanda de botas, pantalones, camisas y sombreros, especialmente en prendas y accesorios para mujeres. Ante esta creciente demanda, boutiques y emprendedores locales han respondido rápidamente, promocionando sus productos y ofreciendo combinaciones listas para vestir, aprovechando la fiebre vaquera que se vive en la ciudad. De igual forma, datos de Google Trends arrojan que en Coahuila las búsquedas relacionadas con “sombrero vaquero”, “outfit vaquero” y “boletos Rodeo Saltillo” han incrementado más de un 120 por ciento durante los últimos días, especialmente en la región sureste del estado, confirmando el entusiasmo de la población.. El Festival Rodeo Saltillo se celebrará del 17 al 19 de octubre, y durante estos días la ciudad será punto de encuentro para los amantes del rodeo, la música regional y la cultura del norte.