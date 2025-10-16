Se disparan ventas en tiendas vaqueras por inicio del Rodeo Saltillo 2025

Saltillo
/ 16 octubre 2025
    Se disparan ventas en tiendas vaqueras por inicio del Rodeo Saltillo 2025
    Con la fiesta vaquera por excelencia a la puerta, ya se alistan para ir vestidos acordes al evento. FOTO: VANGUARDIA/REDES

A la par que las ventas, también la búsquedas en Google Trends de temas relacionados con el mundo de toros y caballos se han incrementado

Ante el inicio del Festival Rodeo Saltillo 2025, la ciudad ha comenzado a llenarse del ambiente vaquero, pues en los últimos días, los saltillenses se han volcado a preparar sus atuendos, lo que ha detonado un notable repunte en el comercio local de prendas vaqueras, botas y sombreros.

Desde hace semanas, y con un auge notable en los últimos días, en redes sociales ha sido visible el creciente interés por adquirir artículos para armar outfits vaqueros.

TE PUEDE INTERESAR: El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México

$!Para ser un vaquero primero hay que parecerlo y saltillenses se alistan.
Para ser un vaquero primero hay que parecerlo y saltillenses se alistan. FOTO: VANGUARDIA/REDES

Publicaciones en grupos de compra-venta, muestran una alta demanda de botas, pantalones, camisas y sombreros, especialmente en prendas y accesorios para mujeres.

Ante esta creciente demanda, boutiques y emprendedores locales han respondido rápidamente, promocionando sus productos y ofreciendo combinaciones listas para vestir, aprovechando la fiebre vaquera que se vive en la ciudad.

De igual forma, datos de Google Trends arrojan que en Coahuila las búsquedas relacionadas con “sombrero vaquero”, “outfit vaquero” y “boletos Rodeo Saltillo” han incrementado más de un 120 por ciento durante los últimos días, especialmente en la región sureste del estado, confirmando el entusiasmo de la población..

El Festival Rodeo Saltillo se celebrará del 17 al 19 de octubre, y durante estos días la ciudad será punto de encuentro para los amantes del rodeo, la música regional y la cultura del norte.

$!Hay buena variadad de combinaciones para asistir a la fiesta vaquera.
Hay buena variadad de combinaciones para asistir a la fiesta vaquera. FOTO: VANGUARDIA/REDES

Las actividades comenzarán este viernes a partir de las dos de la tarde, y el cartel musical reunirá a artistas como La Arrolladora Banda El Limón, Duelo, El Poder del Norte, La Leyenda, Caballo Dorado y el debut en México del cantante William Beckmann.

Temas


Festival De Rodeo
Moda

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La administración del presidente Donald Trump afirma que el gobierno liderado por Nicolás Maduro colabora con el cártel del Tren de Aragua.

¿Guerra contra la droga o el terrorismo? Presión militar de Trump sobre Venezuela difumina límites
Este espacio llevará los espectáculos, el entretenimiento, la gastronomía y la cultura norteña al próximo nivel, afirmó el gobernador de Coahuila durante la presentación del proyecto.

Así es ‘Expo Coahuila’ el nuevo espacio para conciertos y convenciones en Saltillo (VIDEO)

El alcalde Javier Díaz González destacó que el programa tiene un impacto positivo en la movilidad urbana y en la economía de las familias.

Más de 261 mil traslados registra programa de transporte gratuito en Saltillo
Los nómades digitales aprovechan los tiempos de espera en las terminales de transporte para teletrabajar.

¿Cómo poder teletrabajar con wifis públicas en ‘modo seguro’?
La medida forma parte de la propuesta de aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a bebidas azucaradas.

Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos
true

Se puede decir.. .Que al Senador lo ‘proterotegen’
true

La futilidad ambiciosa
El boletín dirigido a la Secretaria General exige que se honren los compromisos de campaña firmados en 2022.

Coahuila: piden maestros la salida de Isela Licerio, líder de la Sección 38