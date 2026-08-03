Saltillo: anuncian taller de respiración consciente para promover el bienestar emocional

De acuerdo con los organizadores, el seminario enseñará técnicas de respiración consciente que, aseguran, pueden ayudar a los participantes a alcanzar estados de relajación y bienestar emocional.

Ante el incremento de personas que enfrentan problemas de salud mental como ansiedad y depresión, el grupo Energoz anunció la realización de un taller de sanación cuántica inmersiva, dirigido al público en general.

“Son increíbles las técnicas de respiración. Uno piensa: ‘Ah, respirar, yo respiro’, pero existen muchas técnicas que te ayudan a encontrar esa tranquilidad y esa paz”, señaló Francisco Nieto Hinojosa, integrante de Energoz.

Nieto Hinojosa afirmó que la combinación de ejercicios de respiración, vibración y energía puede representar una alternativa para personas que buscan herramientas complementarias para su bienestar emocional.

“Con la vibración y con la energía se hace una combinación perfecta para darle una solución, darle sanación a las personas que la están buscando”, expresó.

Por su parte, Lorena Montalvo Vázquez, terapeuta holística e integrante del grupo, explicó que Energoz busca ofrecer alternativas orientadas al desarrollo personal y al manejo del estrés.

“Es como ayudarte a volver al centro, al origen. Estamos encantados de compartir un conocimiento que hemos adquirido durante varios años y, en esta ocasión, lo hacemos por medio de este taller para que llegues a ser una mejor versión de ti mismo”, comentó.

El taller se realizará el próximo 13 de agosto en el Centro Holístico 100Bien, en un horario de 19:00 a 22:00 horas, y tendrá un costo simbólico.

“Son tres horas en las que vivirán esta experiencia y esperamos que se sientan diferentes al terminar. Somos gente de luz y venimos a ayudar”, agregó Nieto Hinojosa.

Montalvo Vázquez indicó que durante la sesión también se abordarán técnicas para el manejo del estrés, una condición que, señaló, afecta a un número importante de personas.

Explicó que uno de los principales ejercicios consiste en desarrollar la respiración consciente y la concentración como herramientas para disminuir el ritmo de los pensamientos.