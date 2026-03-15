Hombre pierde la vida tras volcadura, en Derramadero

Un hombre originario del ejido Derramadero perdió la vida luego de sufrir una volcadura mientras circulaba por la carretera estatal 105.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Manuel N., de 47 años, conducía una camioneta Lincoln con dirección al ejido Cadereyta, donde presuntamente se dirigía a cargar agua para llenar un tonel.

Autoridades señalaron que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol habrían provocado que el conductor perdiera el control del volante y saliera de la carretera hacia su derecha, lo que ocasionó que la unidad volcara en repetidas ocasiones sobre la terracería a la altura del ejido La Nogalera, cerca del kilómetro 19.

Debido a que no portaba el cinturón de seguridad, el hombre salió proyectado por una de las ventanas, quedando inconsciente a un costado del vehículo. Personas que transitaban por la zona se detuvieron para auxiliarlo y, al notar que no reaccionaba, solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 16:40 horas.

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Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio, lastimosamente poco pudieron hacer por el hombre, por lo que únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, para posteriormente proceder a acordonar el área.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del percance y resguardaron la zona mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, al concluir los trabajos de peritaje, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en donde se le practicara la necropsia de ley y así saber las causas exactas de su fallecimiento.