Saltillo: app de ‘Aquí Vamos’ estará lista en diciembre para rutas troncales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que la aplicación del sistema “Aquí Vamos” estará disponible en diciembre para las rutas troncales, permitiendo a los usuarios monitorear trayectos y tiempos estimados de llegada. Explicó que la herramienta busca reducir los tiempos de espera y facilitar la movilidad diaria.

Mencionó que entre 28 mil y 30 mil saltillenses utilizan todos los días las rutas troncales. Afirmó que la ciudadanía ha demostrado apropiación del sistema y recordó el reciente caso en el que usuarios denunciaron a una persona que dañó una unidad. “Eso es generar una mejor comunidad”, comentó.

Aseguró que el municipio trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, proceso que continuará durante 2026. Una vez concluido, esas rutas también se incorporarán a la aplicación. “Cuando se termine el rediseño de las alimentadoras, se integrarán a la app, no solo las troncales”, dijo.

Además, detalló que el rediseño contempla rutas paralelas y puntos de conexión con el sistema troncal, incluyendo corredores como el Periférico, con el fin de cubrir sectores que actualmente no tienen transporte público. Mencionó casos como Lomas de Lourdes o la colonia Buitres, donde las rutas anteriores dejaron de operar.

Finalmente, Díaz comentó que la aplicación permitirá a cada usuario visualizar en qué punto se encuentra la unidad que necesita abordar y calcular cuánto tardará en llegar a su parada. “La idea es que la gente tenga el menor tiempo de espera posible”, concluyó.