Saltillo: app de ‘Aquí Vamos’ estará lista en diciembre para rutas troncales

Saltillo
/ 14 noviembre 2025
    Saltillo: app de ‘Aquí Vamos’ estará lista en diciembre para rutas troncales
    Usuarios podrán revisan desde su teléfono la ubicación de las unidades troncales mediante la app “Aquí Vamos”. FOTO: CORTESÍA

La aplicación permitirá a los usuarios monitorear las unidades, conocer su ubicación y calcular los tiempos de llegada

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que la aplicación del sistema “Aquí Vamos” estará disponible en diciembre para las rutas troncales, permitiendo a los usuarios monitorear trayectos y tiempos estimados de llegada. Explicó que la herramienta busca reducir los tiempos de espera y facilitar la movilidad diaria.

Mencionó que entre 28 mil y 30 mil saltillenses utilizan todos los días las rutas troncales. Afirmó que la ciudadanía ha demostrado apropiación del sistema y recordó el reciente caso en el que usuarios denunciaron a una persona que dañó una unidad. “Eso es generar una mejor comunidad”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato

Aseguró que el municipio trabaja en el rediseño de las rutas alimentadoras, proceso que continuará durante 2026. Una vez concluido, esas rutas también se incorporarán a la aplicación. “Cuando se termine el rediseño de las alimentadoras, se integrarán a la app, no solo las troncales”, dijo.

Además, detalló que el rediseño contempla rutas paralelas y puntos de conexión con el sistema troncal, incluyendo corredores como el Periférico, con el fin de cubrir sectores que actualmente no tienen transporte público. Mencionó casos como Lomas de Lourdes o la colonia Buitres, donde las rutas anteriores dejaron de operar.

Finalmente, Díaz comentó que la aplicación permitirá a cada usuario visualizar en qué punto se encuentra la unidad que necesita abordar y calcular cuánto tardará en llegar a su parada. “La idea es que la gente tenga el menor tiempo de espera posible”, concluyó.

Temas


Transporte Público

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El alcalde señaló que la conectividad aérea del Aeropuerto Internacional de Saltillo coloca a la Región Sureste en una posición estratégica de competitividad, atrayendo inversiones y desarrollo.

Modernización de Aeropuerto impulsa a la región: Alcalde de Ramos Arizpe

Los casos de VIH en la entidad se han disparado drásticamente en más de mil por ciento.

Coahuila: Se disparan contagios de VIH, pasan de 24 a 318

Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto.

‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones
Equipos de Senasica y APHIS coordinan estrategias de vigilancia para frenar el avance del gusano barrenador.

Estados Unidos anuncia la dispersión de moscas estériles desde Tampico para combatir al gusano barrenador
Autoridades y directivos de la iniciativa privada realizaron este doble anuncio que fortalece la conectividad área de la localidad.

Saltillo: refuerzan conectividad aérea con vuelo a Cancún y modernización del aeropuerto Plan de Guadalupe
Familia Hysa es vinculada con el crimen organizado por lavado de dinero a través de casinos y restaurantes en México y Europa.

Los hermanos albaneses, en la mira de autoridades desde el año 2022 por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
true

POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

Política artificial

Política artificial