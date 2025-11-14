STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato

Coahuila
/ 14 noviembre 2025
    STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato
    La planilla Asul celebró la victoria en las elecciones sindicales, tras obtener la mayoría de los votos en las tres regiones del estado. FOTO: CORTESÍA

La candidatura única obtuvo el 59 por ciento de los votos en el estado y encabezará el Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028

La noche del jueves, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila concluyó el conteo de votos para elegir a su nueva dirigencia, donde la planilla Asul, encabezada por Nora Mireya Ramírez, ganó en las tres regiones del estado.

Aunque fue la única registrada, los trabajadores tuvieron la opción de votar a favor o pedir un nuevo proceso electoral. De acuerdo con los resultados compartidos a VANGUARDIA, se contabilizaron 3 mil 535 votos: 2 mil 603 a favor de Asul, 932 por nuevas elecciones y 22 anulados; además, 849 trabajadores no emitieron voto.

La diferencia a favor de la planilla ganadora fue de 1 mil 648 sufragios. Con ello, Nora Mireya Ramírez Sánchez integrará el Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028.

En la región Sureste, Asul obtuvo el 59 por ciento de los votos; en La Laguna, el 51 por ciento, y en la región Norte, el 80 por ciento. En el consolidado estatal, la planilla alcanzó también un 59 por ciento de apoyo. Alrededor de las 23:00 se firmó la constancia de mayoría en las instalaciones del sindicato, en la Zona Centro de Saltillo.

$!Nora Mireya Ramírez se comprometió a mantener cercanía con los trabajadores y a mejorar salarios y prestaciones durante su gestión.
Nora Mireya Ramírez se comprometió a mantener cercanía con los trabajadores y a mejorar salarios y prestaciones durante su gestión. FOTO: CORTESÍA

En entrevista con VANGUARDIA, Nora Ramírez afirmó que su gestión se centrará en la atención cercana al personal y en la mejora de salarios y prestaciones como ejes principales.

“Una gran satisfacción haber logrado primero la unidad y ser candidata única a la Secretaría General. Después, lograr el triunfo de las tres unidades. Ganamos Torreón, ganamos Norte, ganamos Saltillo”, expresó.

Explicó que el sindicato cuenta con un contrato de 95 cláusulas y que le corresponderá encabezar la próxima revisión contractual, con el objetivo de impulsar beneficios para los 4 mil 762 afiliados.

“Vengo a unir. Vamos a hacer un equipo. Siempre tendré en cuenta su necesidad, siempre escucharé su voz y siempre estaré para ayudar y servirles. Esto apenas inicia, aquí comienza una nueva historia”, concluyó.

La toma de protesta de la nueva dirigencia sindical se realizará el 25 de noviembre a las 12:00 horas en la Villa Ferre, donde oficialmente Nora Mireya Ramírez asumirá el cargo de Secretaría General y se formalizará la conformación del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

