STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato

La noche del jueves, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila concluyó el conteo de votos para elegir a su nueva dirigencia, donde la planilla Asul, encabezada por Nora Mireya Ramírez, ganó en las tres regiones del estado.

Aunque fue la única registrada, los trabajadores tuvieron la opción de votar a favor o pedir un nuevo proceso electoral. De acuerdo con los resultados compartidos a VANGUARDIA, se contabilizaron 3 mil 535 votos: 2 mil 603 a favor de Asul, 932 por nuevas elecciones y 22 anulados; además, 849 trabajadores no emitieron voto.

La diferencia a favor de la planilla ganadora fue de 1 mil 648 sufragios. Con ello, Nora Mireya Ramírez Sánchez integrará el Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028.

En la región Sureste, Asul obtuvo el 59 por ciento de los votos; en La Laguna, el 51 por ciento, y en la región Norte, el 80 por ciento. En el consolidado estatal, la planilla alcanzó también un 59 por ciento de apoyo. Alrededor de las 23:00 se firmó la constancia de mayoría en las instalaciones del sindicato, en la Zona Centro de Saltillo.