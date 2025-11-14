STUAC tiene nueva dirigencia; Nora Mireya Ramírez encabeza sindicato
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La candidatura única obtuvo el 59 por ciento de los votos en el estado y encabezará el Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028
La noche del jueves, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila concluyó el conteo de votos para elegir a su nueva dirigencia, donde la planilla Asul, encabezada por Nora Mireya Ramírez, ganó en las tres regiones del estado.
Aunque fue la única registrada, los trabajadores tuvieron la opción de votar a favor o pedir un nuevo proceso electoral. De acuerdo con los resultados compartidos a VANGUARDIA, se contabilizaron 3 mil 535 votos: 2 mil 603 a favor de Asul, 932 por nuevas elecciones y 22 anulados; además, 849 trabajadores no emitieron voto.
TE PUEDE INTERESAR: Disminuyen 21 por ciento los robos de alto impacto en la región Sureste de Coahuila
La diferencia a favor de la planilla ganadora fue de 1 mil 648 sufragios. Con ello, Nora Mireya Ramírez Sánchez integrará el Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028.
En la región Sureste, Asul obtuvo el 59 por ciento de los votos; en La Laguna, el 51 por ciento, y en la región Norte, el 80 por ciento. En el consolidado estatal, la planilla alcanzó también un 59 por ciento de apoyo. Alrededor de las 23:00 se firmó la constancia de mayoría en las instalaciones del sindicato, en la Zona Centro de Saltillo.
En entrevista con VANGUARDIA, Nora Ramírez afirmó que su gestión se centrará en la atención cercana al personal y en la mejora de salarios y prestaciones como ejes principales.
“Una gran satisfacción haber logrado primero la unidad y ser candidata única a la Secretaría General. Después, lograr el triunfo de las tres unidades. Ganamos Torreón, ganamos Norte, ganamos Saltillo”, expresó.
Explicó que el sindicato cuenta con un contrato de 95 cláusulas y que le corresponderá encabezar la próxima revisión contractual, con el objetivo de impulsar beneficios para los 4 mil 762 afiliados.
TE PUEDE INTERESAR: Durante octubre, UNIF detectó 21 niños chiapanecos que pedían dinero en calles de Saltillo
“Vengo a unir. Vamos a hacer un equipo. Siempre tendré en cuenta su necesidad, siempre escucharé su voz y siempre estaré para ayudar y servirles. Esto apenas inicia, aquí comienza una nueva historia”, concluyó.
La toma de protesta de la nueva dirigencia sindical se realizará el 25 de noviembre a las 12:00 horas en la Villa Ferre, donde oficialmente Nora Mireya Ramírez asumirá el cargo de Secretaría General y se formalizará la conformación del Comité Ejecutivo Estatal para el periodo 2025-2028.