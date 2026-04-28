Saltillo aprueba hermanamiento con La Paz para impulsar cooperación en diversas áreas

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Saltillo aprueba hermanamiento con La Paz para impulsar cooperación en diversas áreas
    Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el hermanamiento durante la sesión CORTESÍA

Habrá colaboración en turismo, educación, medio ambiente y seguridad

El Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobó por unanimidad la propuesta para formalizar el hermanamiento entre la capital de Coahuila y La Paz, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas ciudades.

Durante la segunda sesión ordinaria del mes de abril, el edil destacó que este acuerdo permitirá establecer mecanismos de colaboración bilateral y desarrollar proyectos con impacto en áreas como economía, desarrollo social, cultura, turismo, educación, medio ambiente, seguridad, ciencia y tecnología.

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La propuesta fue enviada por la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, y posteriormente dictaminada por las comisiones de Gobernación y Reglamentos, así como de Desarrollo Económico y Turismo, antes de ser avalada por unanimidad por las y los integrantes del Cabildo.

Asimismo, se autorizó la suscripción de los instrumentos legales necesarios para formalizar el hermanamiento, así como la notificación oficial a las autoridades del municipio sudcaliforniano.

En el marco de la misma sesión, el Cabildo aprobó la convocatoria para la Presea Saltillo 2026, además de la integración de la Comisión de Recepción encargada de conformar el jurado.

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Por otra parte, el regidor Juan Carlos Villarreal Garza, presidente de la Comisión de Salud, presentó la Estrategia Municipio Saludable, en coordinación con Roberto Cárdenas Zavala, la cual busca mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones preventivas, educación para la salud, detecciones oportunas y promoción de hábitos saludables.

$!Javier Díaz respaldó la propuesta que fue enviada por la alcaldesa de La Paz.
Javier Díaz respaldó la propuesta que fue enviada por la alcaldesa de La Paz. CORTESÍA

Durante la sesión, la contralora municipal Patricia Alejandra Peña Aguirre presentó su informe de actividades, además de los reportes de los organismos públicos descentralizados.

Finalmente, el Cabildo aprobó el informe de estados financieros correspondiente a marzo de 2026 y el informe de avances de gestión financiera del primer trimestre del año, ambos presentados por la Tesorería Municipal, así como un dictamen relacionado con el plan parcial “Parque Norte”.

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Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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