Saltillo aprueba hermanamiento con La Paz para impulsar cooperación en diversas áreas

El Cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, aprobó por unanimidad la propuesta para formalizar el hermanamiento entre la capital de Coahuila y La Paz, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas ciudades. Durante la segunda sesión ordinaria del mes de abril, el edil destacó que este acuerdo permitirá establecer mecanismos de colaboración bilateral y desarrollar proyectos con impacto en áreas como economía, desarrollo social, cultura, turismo, educación, medio ambiente, seguridad, ciencia y tecnología.

La propuesta fue enviada por la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, y posteriormente dictaminada por las comisiones de Gobernación y Reglamentos, así como de Desarrollo Económico y Turismo, antes de ser avalada por unanimidad por las y los integrantes del Cabildo. Asimismo, se autorizó la suscripción de los instrumentos legales necesarios para formalizar el hermanamiento, así como la notificación oficial a las autoridades del municipio sudcaliforniano. En el marco de la misma sesión, el Cabildo aprobó la convocatoria para la Presea Saltillo 2026, además de la integración de la Comisión de Recepción encargada de conformar el jurado.

Por otra parte, el regidor Juan Carlos Villarreal Garza, presidente de la Comisión de Salud, presentó la Estrategia Municipio Saludable, en coordinación con Roberto Cárdenas Zavala, la cual busca mejorar la calidad de vida de la población mediante acciones preventivas, educación para la salud, detecciones oportunas y promoción de hábitos saludables.

Durante la sesión, la contralora municipal Patricia Alejandra Peña Aguirre presentó su informe de actividades, además de los reportes de los organismos públicos descentralizados. Finalmente, el Cabildo aprobó el informe de estados financieros correspondiente a marzo de 2026 y el informe de avances de gestión financiera del primer trimestre del año, ambos presentados por la Tesorería Municipal, así como un dictamen relacionado con el plan parcial “Parque Norte”.

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