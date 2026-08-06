Saltillo: Arranca CHRISTUS MUGUERZA la construcción de un nuevo Centro Médico

El Sistema de Salud CHRISTUS MUGUERZA anunció la construcción de un centro médico en Parque Centro, con una inversión de 450 millones de pesos y la generación de 100 empleos directos. El proyecto contempla una inversión de 350 millones de pesos para la construcción y equipamiento del centro médico, así como 100 millones de pesos destinados a la adquisición del terreno.

Con un área deconstrucción de 4 mil 015 metros cuadrados, el centro médico ofrecerá servicios de medicina general y de especialidad, además de urgencias, imagenología, laboratorio clínico, endoscopía, farmacia, un Wellness Center y una Unidad de Cirugía Ambulatoria con tres quirófanos.

Durante el evento para arrancar el trabajo de construcción, el director general, Horacio Garza, indicó que desde hace más de 30 años llegaron a Saltillo con el firme propósito de constituirse como parte esencial de la sociedad a través del Hospital CHRISTUS MUGUERZA. “El hospital abrió sus puertas en 1994 y desde esa fecha no hemos dejado de responder, innovar e invertir para mantener vivo y tangible ese compromiso”, indicó. Con la consolidación de un nuevo modelo de atención médica en Coahuila se busca reducir los tiempos de atención.

Este nuevo espacio médico se presenta como una respuesta directa a la escalada de costos médicos en el país, apostando por un modelo de salud que ya se utiliza ampliamente en Estados Unidos. El objetivo es brindar atención médica oportuna, segura y de calidad a costos contenidos, basándose en tres pilares fundamentales: la prevención, la detección temprana y los servicios de corta estancia que optimizan los tiempos de recuperación para evitar hospitalizaciones prolongadas. Durante el evento, se indicó que el enfoque del centro se centra en evitar que los padecimientos escalen a situaciones críticas. “Apostamos por la prevención, el diagnóstico oportuno y los modelos ambulatorios para optimizar los tiempos de atención. Nuestro objetivo es que el paciente reciba el tratamiento exacto que necesita deforma ágil, priorizando siempre su bienestar, para que pueda regresar más pronto a casa y recuperarse rodeado de su familia”, indicó Garza Ghio.

El subsecretario de Salud, Raúl Rodríguez, dijo que la medicina preventiva en este modelo va más allá de un monitoreo rutinario. “El esquema está diseñado para acompañar al paciente en todas las etapas de su cuidado médico, cubriendo desde el primer contacto en centros de atención primaria y traslados de emergencia, hasta el seguimiento y la recuperación postoperatoria”. Por su parte, el regidor Juan Carlos Villarreal indicó que la inversión de esta obra constituye oportunidades y fortalece el futuro de la comunidad saltillense.