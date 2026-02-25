Saltillo: Grupo Davisa construirá otra torre de departamentos en Parque Centro

En Parque Centro crecerá la oferta de vivienda ya que en este año se iniciará la construcción de una cuarta torre que estará sumando 120 departamentos más a esta área del norte de Saltillo.

El director de la División Comercial de Grupo Davisa, Alberto Mohamar Servín, informó que actualmente están en la elaboración de los proyectos ejecutivos y las ingenierías para arrancar en septiembre la preventa.

Para julio tendrán listo el diseño técnico de las obras, para así iniciar la construcción a partir de agosto de 2026 y este proceso les llevaría 24 meses.

Del resto de las torres de departamentos con las que cuentan en Parque Centro —comentó— que la primera torre fue de 44 unidades ya entregadas, la segunda de 80 unidades también ya entregadas y se terminó una tercera torre de 105 departamentos, así como que ya comenzó la entrega con los clientes.

Mohamar Servín indicó que cuentan todavía con otros seis lotes o parcelas para la construcción de otras seis torres más de departamentos.

Al preguntarle si les ha afectado las otras plazas que también llegan con departamentos, comentó que no lo han medido porque Parque Centro tiene su encanto al tener toda una comunidad conformada y amenidades cercanas, lo que le es muy atractivo al cliente.

“Creo que hay mercado para todos, nuestro mercado aprecia mucho lo que hoy Parque Centro tiene y nos ayuda mucho en la fase comercial”, aseguró.