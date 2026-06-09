Mundial 2026 en CDMX: restaurantes con promociones, menús especiales y pantallas para los partidos

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    Mundial 2026 en CDMX: restaurantes con promociones, menús especiales y pantallas para los partidos
    Desde menús temáticos y promociones exclusivas hasta espacios inspirados en las gradas de los estadios. GOOGLE

La Ciudad de México vive la fiebre mundialista con propuestas gastronómicas para todos los gustos

Con el arranque de la Copa del Mundo 2026, la Ciudad de México ya vive el ambiente futbolero dentro y fuera de las canchas. Como una de las sedes del torneo, diversos restaurantes y bares de la capital han preparado experiencias especiales que combinan gastronomía, bebidas y transmisiones en vivo para disfrutar cada partido.

Desde menús temáticos y promociones exclusivas hasta espacios inspirados en las gradas de los estadios, estas son algunas de las opciones para seguir la actividad mundialista.

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‘MENÚ DE CANCHA’ EN EL TAJÍN

Ubicado al sur de la Ciudad de México, dentro del Centro Cultural Veracruzano, El Tajín se suma a la celebración con una propuesta creada por la chef Ana Arroyo. Se trata del “Menú de Cancha”, una experiencia de estilo cantinero que reúne botanas tradicionales mexicanas, cerveza y promociones especiales durante los encuentros de la Selección Mexicana.

La oferta estará disponible del 11 de junio al 19 de julio durante los partidos de México programados en horario de comida, entre las 14:00 y las 15:00 horas.

El paquete incluye 11 variedades de botanas típicas, una cerveza nacional, promociones de 2x1 en bebidas nacionales y coctelería durante todo el encuentro, además de la transmisión en vivo en pantallas.

El costo es de 550 pesos por persona, sin incluir servicio, y únicamente podrá disfrutarse durante la duración del partido mediante reservación previa en el Bar del Tajín.

El restaurante se localiza en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 687, colonia Cuadrante de San Francisco.

‘LA CANCHA’ DE PIANTAO

Otra opción para los aficionados se encuentra en Piantao, restaurante argentino ubicado cerca de Ciudad Universitaria y el Estadio Azteca. El establecimiento mantiene una estrecha relación con el futbol, ya que dos de sus socios, Saúl Lisazo y Mario Favaretto, tuvieron trayectoria profesional en este deporte.

Para la temporada mundialista diseñaron “La Cancha”, un concepto gastronómico enfocado en platillos informales ideales para acompañar los partidos. Entre las opciones destacan choripanes, chorizo, guacamole, mollejas y jugo de carne baby.

Además, el espacio contará con una “portería de los recuerdos”, donde se exhibirán fotografías de clientes, deportistas y personalidades ligadas al futbol que han visitado el restaurante.

La experiencia estará disponible del 11 de junio al 19 de julio en Piantao, ubicado en Avenida San Fernando 649, colonia Peña Pobre, dentro de Plaza Cuicuilco.

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GRADA: AMBIENTE DE ESTADIO FRENTE AL ÁNGEL

En colaboración con el Restaurante Salazar, la empresa Diageo presentó GRADA, un espacio temporal inspirado en la experiencia que se vive en los estadios durante los grandes encuentros.

El concepto operará durante 39 días, del 11 de junio al 19 de julio, ofreciendo una combinación de gastronomía, mixología y participaciones especiales de bares y restaurantes invitados.

La propuesta busca convertirse en un punto de reunión antes, durante y después de los partidos. Uno de sus principales atractivos será la coctelería, con diferentes propuestas y takeovers semanales a cargo de algunas de las barras más reconocidas de la ciudad.

La oferta gastronómica también incluirá colaboraciones con chefs invitados y platillos especiales. Los domingos estarán dedicados a la cocina mexicana, mientras que por las noches abrirá MIMI Disco, un espacio con DJs, invitados especiales y entretenimiento nocturno.

El acceso será mediante reservación a través de OpenTable. GRADA se ubicará en el piso ocho de Paseo de la Reforma 333.

CERVEZA ARTESANAL Y FUTBOL EN MORENOS TAP ROOM

Para quienes prefieren disfrutar los encuentros acompañados de cerveza artesanal, Morenos Tap Room Escandón preparó una serie de actividades especiales.

El establecimiento lanzará un vaso conmemorativo de edición limitada que incluirá cerveza por 190 pesos. Posteriormente, quienes regresen con el mismo vaso podrán acceder a un descuento del 15 por ciento en todas las cervezas de barril.

Además, organizarán watch parties para algunos de los partidos más importantes del torneo. Las fechas, horarios y detalles de reservación se anunciarán a través de sus redes sociales.

Morenos Tap Room Escandón se encuentra en Cerrada de la Paz 15, colonia Escandón.

QUESABIRRIAS Y PROMOCIONES EN CUATRO DE BARRIO

La propuesta de Cuatro de Barrio apuesta por convertir cada partido en una auténtica celebración. Su principal atractivo es el “Paquete Día del Partido”, diseñado para compartir entre dos o tres personas.

La promoción incluye cuatro quesabirrias, dos birriamen, guacamole y seis cervezas por un costo de 659 pesos.

A ello se suman dinámicas especiales durante los encuentros, como el Cubetazo Futbolero, promociones por cada gol anotado y Happy Hour previo al silbatazo inicial.

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Además, durante los partidos de la Selección Mexicana, el restaurante regalará una ronda de bebidas cada vez que el combinado nacional consiga una anotación.

Cuatro de Barrio está ubicado en Caleta 554, colonia Narvarte Oriente.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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