México llena, EU y Canadá sufren: los partidos del Mundial 2026 que no han vendido boletos

A unas horas de que ruede el balón en la Copa del Mundo 2026, la taquilla del torneo ya dejó al descubierto dos realidades muy distintas entre los países anfitriones. Mientras México se prepara para vivir un lleno total en el partido inaugural ante Sudáfrica, varios encuentros programados en Estados Unidos y Canadá todavía tienen miles de boletos disponibles. El contraste resulta llamativo para una edición que fue presentada como el Mundial más grande de la historia, no sólo por sus 48 selecciones y 104 partidos, sino también por la expectativa generada alrededor de un torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la demanda no ha sido pareja en todas las sedes.

De acuerdo con reportes, el duelo inaugural entre México y Sudáfrica, programado en el Estadio Ciudad de México, agotó sus localidades y se convirtió en uno de los eventos más solicitados del torneo. Incluso, en la reventa, las entradas han alcanzado cifras cercanas a los 3 mil dólares, una muestra del impacto que genera la Selección Mexicana jugando como anfitriona. Del otro lado aparecen partidos de la fase de grupos que todavía no logran despertar el mismo interés comercial. Entre los encuentros con menor demanda se encuentra Curazao vs Costa de Marfil, programado en el Lincoln Financial Field, con alrededor de 3 mil 492 boletos disponibles. También aparece Cabo Verde vs Arabia Saudita, en Houston, con cerca de 3 mil 140 entradas sin vender; República Checa vs Sudáfrica, en el Mercedes-Benz Stadium, con aproximadamente 2 mil 612 localidades disponibles; Canadá vs Bosnia y Herzegovina, en el BMO Field, con unas 2 mil 554 entradas; y Jordania vs Argelia, en el Levi’s Stadium, con alrededor de 2 mil 553 boletos todavía sin comprador. El caso de Canadá llama especialmente la atención porque se trata de una de las selecciones anfitrionas. A diferencia de México, que tendrá estadio lleno para su debut mundialista, el conjunto canadiense no ha logrado agotar su primer compromiso, pese a jugar en casa. Estados Unidos tampoco ha escapado a esta situación. Su debut ante Paraguay, en Los Ángeles, todavía registra miles de boletos en reventa, pese a que se trata del primer partido del equipo estadounidense en su Mundial.

Según los reportes, el precio medio de las entradas se mantiene por encima de los 800 dólares, mientras que algunas localidades directas de FIFA rondan los mil 120 dólares. Uno de los factores que explican esta diferencia es el modelo de precios dinámicos implementado por FIFA, un sistema que ajusta el costo de las entradas de acuerdo con la demanda.

Aunque este mecanismo es común en el mercado deportivo estadounidense, ha generado críticas entre aficionados por elevar considerablemente el costo de asistir a ciertos partidos. La expansión del Mundial también influye en el comportamiento de la taquilla. Con 48 selecciones participantes, la fase de grupos incluye cruces inéditos y selecciones con menor arrastre internacional, lo que ha provocado que algunos partidos no tengan la misma respuesta que los duelos de potencias o los compromisos de los anfitriones.

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