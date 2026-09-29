Saltillo: arrollan a menor de 13 años en la colonia Mirador

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    Saltillo: arrollan a menor de 13 años en la colonia Mirador
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la adolescente tras el accidente ocurrido en la colonia Mirador. ULISES MARTÍNEZ

Una adolescente de 13 años resultó lesionada tras ser atropellada cuando cruzaba la calzada Francisco I. Madero

Una adolescente de 13 años fue impactada por un automóvil cuando intentaba cruzar la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Mirador de Saltillo.

De acuerdo con los primeros datos, la menor, de nombre Kimberly, atravesaba la vialidad corriendo luego de que un vehículo le cediera el paso para que pudiera cruzar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/joven-de-26-anos-se-quita-la-vida-dentro-de-su-vivienda-en-la-colonia-santa-teresa-de-saltillo-NP23798173
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, mientras avanzaba por la avenida, el conductor de un automóvil Attitude no se percató de su presencia y no logró detener la marcha a tiempo.

El impacto ocurrió en uno de los carriles de circulación, por lo que la adolescente quedó en el lugar mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a la menor y determinar las lesiones que presentaba, así como si era necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal también llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance.

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