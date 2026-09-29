Saltillo: arrollan a menor de 13 años en la colonia Mirador

De acuerdo con los primeros datos, la menor, de nombre Kimberly, atravesaba la vialidad corriendo luego de que un vehículo le cediera el paso para que pudiera cruzar.

Una adolescente de 13 años fue impactada por un automóvil cuando intentaba cruzar la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Mirador de Saltillo .

Sin embargo, mientras avanzaba por la avenida, el conductor de un automóvil Attitude no se percató de su presencia y no logró detener la marcha a tiempo.

El impacto ocurrió en uno de los carriles de circulación, por lo que la adolescente quedó en el lugar mientras se solicitaba la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a la menor y determinar las lesiones que presentaba, así como si era necesario trasladarla a un hospital.

Elementos de Tránsito Municipal también llegaron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el percance.