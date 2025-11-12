Saltillo: asaltante deberá pagar $35 mil, además de la multa y acudir a firmar cada 15 días por atraco a taxista

Saltillo
/ 12 noviembre 2025
    Alfredo Yahir “N” enfrentará tres años y tres meses de prisión tras declararse culpable del robo con violencia a un taxista en Saltillo. FOTO: ARCHIVO

Alfredo Yahir “N” fue condenado a tres años y tres meses de prisión y a pagar 35 mil pesos tras un robo con violencia a un taxista en Saltillo

Alfredo Yahir “N” enfrentó severas consecuencias tras cometer un robo con violencia a un trabajador del volante en Saltillo, al ser condenado a tres años y tres meses de prisión, pagar una multa de mil 137.64 pesos y realizar un resarcimiento de 35 mil pesos a la víctima. Además, deberá presentarse cada 15 días al penal para firmar su libertad.

$!El acusado ya pagó 35 mil pesos como reparación del daño a la víctima del atraco ocurrido en junio de este año.
La defensa legal optó por renunciar al juicio oral y declarar la culpabilidad de su cliente por el delito de robo calificado con intimidación, reconociendo ser el autor material del atraco perpetrado el 24 de junio de este año contra Juan “N”, taxista de la colonia Provivienda.

De acuerdo con el expediente, Alfredo abordó al trabajador en el cruce de periférico Luis Echeverría Álvarez y 2 de Abril, solicitando un traslado hacia la colonia Nueva Tlaxcala. Durante el recorrido, en la calle Pedro Gentil, amagó al conductor con un cuchillo, provocando que el vehículo chocara contra un poste, lo que aprovechó para despojar al taxista de un teléfono celular y una cartera.

Vecinos detuvieron al responsable y lo entregaron a las autoridades municipales. Posteriormente, el juez Alfredo Ibarra dictó la condena correspondiente, estableciendo la obligación de reparación del daño y medidas cautelares.

El pago de los 35 mil pesos ya fue cubierto y entregado a la parte afectada. Asimismo, se le ordenó no acercarse ni mantener comunicación alguna con la víctima y acudir periódicamente a la unidad de medidas cautelares a firmar.

Esta comparecencia continuará hasta septiembre de 2028, fecha en que concluirá la condena impuesta.

