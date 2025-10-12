Saltillo: Asegura Municipio preservación en la Alameda ante exigencias de transparencia

El Frente Cívico Saltillo anunció para el mediodía del lunes 13 de octubre una manifestación frente a la Presidencia Municipal, donde se buscará entregar al alcalde Javier Díaz un pliego petitorio sobre la restauración de la Alameda Zaragoza, anunciada recientemente por la autoridad municipal.

Reunidos la tarde de este domingo en dicho paseo público para recabar firmas de ciudadanos interesados en “la correcta realización” de dichas reparaciones, miembros de la organización —entre ellos, Sergio Martínez y Tereso Molina— afirmaron que desde hace meses se ha dejado de cuidar esta área recreativa.

En 68 días, el Frente Cívico Saltillo ha podido recabar 28 mil 470 firmas, y la meta es reunir 50 mil, “hasta que sea oficial un documento que acredite la no rehabilitación integral” de la Alameda Zaragoza.

Lo que hace falta es “la reapertura de los baños públicos que están en la parte norte de la Alameda y ciertos cambios para que puedan ser accesibles hacia las personas con alguna discapacidad en cuanto a su movilidad”, afirmó Jonathan Palacios, vocero de los inconformes.

También urge el “cuidado, cambios y arreglos en el área de juegos, el mantenimiento del estanque de las ranas, la reparación e instalación de bancas, acondicionar la iluminación”.

Por otra parte, se necesita “dejar de usar la parte posterior de la biblioteca como área para colocar escombro y basura, la reinstalación de bebederos que fueron recientemente retirados, el cuidado del lago artificial, y la reforestación de árboles y arbustos en los jardines”.

La idea es impedir también “cualquier intensión por retirar árboles o hacer negocios dentro de la Alameda, a beneficio de empresas o familias de las más ricas, sin importar su disposición o supuesta solidaridad por ofrecer inversiones”.