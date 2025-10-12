Saltillo: Asegura Municipio preservación en la Alameda ante exigencias de transparencia
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El Gobierno Municipal de Saltillo afirmó que desde el arranque de la construcción de un gran proyecto para la Alameda Zaragoza se ha atendido la opinión de la ciudadanía.
El Frente Cívico Saltillo anunció para el mediodía del lunes 13 de octubre una manifestación frente a la Presidencia Municipal, donde se buscará entregar al alcalde Javier Díaz un pliego petitorio sobre la restauración de la Alameda Zaragoza, anunciada recientemente por la autoridad municipal.
Reunidos la tarde de este domingo en dicho paseo público para recabar firmas de ciudadanos interesados en “la correcta realización” de dichas reparaciones, miembros de la organización —entre ellos, Sergio Martínez y Tereso Molina— afirmaron que desde hace meses se ha dejado de cuidar esta área recreativa.
TE PUEDE INTERESAR: Alameda Saltillo: Reivindicando el valor de lo ‘pueblerino’
En 68 días, el Frente Cívico Saltillo ha podido recabar 28 mil 470 firmas, y la meta es reunir 50 mil, “hasta que sea oficial un documento que acredite la no rehabilitación integral” de la Alameda Zaragoza.
Lo que hace falta es “la reapertura de los baños públicos que están en la parte norte de la Alameda y ciertos cambios para que puedan ser accesibles hacia las personas con alguna discapacidad en cuanto a su movilidad”, afirmó Jonathan Palacios, vocero de los inconformes.
También urge el “cuidado, cambios y arreglos en el área de juegos, el mantenimiento del estanque de las ranas, la reparación e instalación de bancas, acondicionar la iluminación”.
Por otra parte, se necesita “dejar de usar la parte posterior de la biblioteca como área para colocar escombro y basura, la reinstalación de bebederos que fueron recientemente retirados, el cuidado del lago artificial, y la reforestación de árboles y arbustos en los jardines”.
La idea es impedir también “cualquier intensión por retirar árboles o hacer negocios dentro de la Alameda, a beneficio de empresas o familias de las más ricas, sin importar su disposición o supuesta solidaridad por ofrecer inversiones”.
PROYECTO RESPETARÁ ÁREAS VERDES
Y PRIORIZA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: MUNICIPIO
El Gobierno Municipal de Saltillo afirmó que desde el arranque de la construcción de un gran proyecto para la Alameda Zaragoza se ha atendido la opinión de la ciudadanía.
Actualmente se sigue convocando a las y los saltillenses a informarse en canales oficiales del ayuntamiento sobre el proyecto y a participar en su construcción. Uno de los mecanismos para que la ciudadanía informe sobre su sentir y pensar de la Alameda Zaragoza está disponible en www.saltillo.gob.mx
Además, cualquier ciudadano que requiera conocer información oficial sobre la Alameda será atendido en Presidencia Municipal, para evitar con ello, que exista desinformación.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Saltillo expuso: “ES FALSO que las acciones de dignificación se vayan a realizar sin escuchar a la ciudadanía. Se levantaron encuestas, se sostuvieron reuniones con vecinos de la Alameda y se llevó a cabo un ejercicio de observación documentado a más de 4 mil 600 personas”.
“Estamos comprometidos con la defensa total de su identidad. Vamos a tomar en cuenta las opiniones ciudadanas para integrarlas a un gran proyecto para este espacio de las y los saltillenses. ES FALSO que vamos “a quitar el Lago”, a construir una Concha Acústica, a talar árboles y a retirar el área de juegos. Vamos a preservar la identidad de nuestra alameda y a garantizar el cuidado de las áreas verdes y de los juegos infantiles. También se contempla incluir al proyecto la rehabilitación total de los baños y garantizar que sean instalaciones dignas y seguras para las familias”, mencionan.
Asimismo descartan que se vaya a restaurar el área de comida para hacer un restaurante de alta gama o “caro”. “Se buscará que el área de comida sea dignificada y que sus productos estén al alcance de todas y todos”, puntualizan.
TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Promueve ‘activista’ desinformación sobre intervención en la alameda de Saltillo
“El proyecto de regeneración de la Alameda está en construcción de la mano de la ciudadanía, por lo cual, no existe un monto de inversión definido”, añaden en la misiva.
En su momento, explican se contará con el apoyo de empresas socialmente responsables para el desarrollo de las acciones a implementar. “Así, las empresas podrán aportar y el gobierno municipal seguirá atendiendo en toda la ciudad temas como: seguridad, pavimentación, bacheo, entre otros”, concluyen.