Saltillo: ‘Asfixian’ con capa de pavimento enormes árboles en bulevar Fundadores; corrigen error

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    Saltillo: ‘Asfixian’ con capa de pavimento enormes árboles en bulevar Fundadores; corrigen error
    Luego de que en redes sociales se hiciera viral el trabajo de pavimentación en lateral del bulevar Fundadores el pasado jueves, este día trabajadores del Municipio corrigieron el error. CORTESÍA

Tras las críticas difundidas en redes, trabajadores retiraron el material colocado alrededor de los troncos de ejemplares de gran tamaño

El pavimento colocado en un camellón del bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, generó inconformidad entre ciudadanos que señalaron una posible afectación a los árboles ubicados en el área intervenida.

El pasado jueves, usuarios de redes sociales difundieron imágenes y comentarios para expresar su molestia debido a que los trabajos cubrieron con pavimento parte de las áreas que rodean los troncos de varios árboles de gran tamaño.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/investigan-poda-no-autorizada-de-cinco-pinos-en-saltillo-multa-podria-alcanzar-586-mil-pesos-HA23106100

De acuerdo con los reclamos, la colocación de asfalto alrededor de los ejemplares podría impedir que el agua llegue hasta sus raíces y comprometer su supervivencia.

RETIRAN PAVIMENTO TRAS LOS RECLAMOS

Luego de las críticas difundidas en redes sociales, este viernes trabajadores que participan en la obra retiraron el pavimento colocado alrededor de los troncos, con lo que se corrigió la intervención realizada en esas áreas.

$!Pinos y pirules fueron “liberados” de la capa de pavimento.
Pinos y pirules fueron “liberados” de la capa de pavimento. CORTESÍA

La modificación de los trabajos ocurrió después del reclamo de ciudadanos, quienes cuestionaron que el material hubiera sido extendido hasta los árboles.

En redes sociales también surgieron versiones de que el espacio intervenido sería utilizado como una extensión del estacionamiento del complejo de la Ciudad Judicial, recientemente inaugurado.

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