Saltillo atiende reportes ciudadanos y mejora espacios públicos
Las brigadas municipales ejecutan deshierbe, limpieza, retiro de basura y pintura en juegos infantiles en plazas como la del fraccionamiento La Fragua
Con el objetivo de recuperar y ofrecer espacios públicos seguros y funcionales para las familias, el gobierno municipal, bajo la instrucción del alcalde Javier Díaz González, continúa con el programa “Activa tu Parque”, realizando labores de mantenimiento y limpieza en diversas plazas y áreas deportivas de la ciudad.
En esta ocasión, brigadas municipales, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el programa “Aquí Andamos”, realizaron acciones de deshierbe, limpieza, retiro de escombro y basura, además de aplicar pintura en los juegos infantiles del fraccionamiento La Fragua, ubicado entre las calles Minero y Plomo, al oriente de la ciudad.
Las labores incluyeron riego y poda baja del arbolado, mantenimiento de la malla ciclónica perimetral y atención a los juegos infantiles, con el objetivo de impulsar la convivencia familiar, el deporte y fortalecer el tejido social. Estas acciones se suman a los trabajos realizados en plazas y canchas deportivas de colonias como Benito Juárez, Mirasierra, Saltillo 2000 y Gustavo Espinoza Mireles, entre otras.
Seguridad y tranquilidad en Día de Muertos
Para garantizar la seguridad de las familias durante la conmemoración del Día de Muertos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Policía Preventiva, implementó operativos viales y de seguridad en los tres panteones municipales: San Esteban, Dolores y La Paz, así como en otros camposantos de la ciudad.
El personal municipal reguló el tránsito, orientó a conductores y protegió a los peatones, además de mantener un orden adecuado en accesos, salidas y estacionamientos, previniendo accidentes y congestionamientos. Los elementos estuvieron atentos para brindar auxilio y atención inmediata, asegurando un ambiente seguro, ordenado y familiar.
Trabajos en toda la ciudad
Como parte de la estrategia para recuperar los espacios de los saltillenses, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” atendieron reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual “Saltillo Fácil” (844-160-08-08).
Entre las acciones destacan el deshierbe y retiro de basura y escombro en el arroyo que divide las colonias Loma Blanca y el fraccionamiento Misión Cerritos, para evitar riesgos de salud y obstrucciones del cauce natural.
También se realizó limpieza del camellón central y laterales del bulevar Antonio Cárdenas y la calle Mariano Abasolo, en el tramo entre el periférico Luis Echeverría y la calle Evaristo Madero, en la colonia Santa Anita.
Trabajadores hicieron el mantenimiento del alumbrado público en el bulevar Misión Santa Lucía y calle Misión Santa Rita, en Misión Cerritos, para mejorar la seguridad del sector.