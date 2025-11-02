Saltillo atiende reportes ciudadanos y mejora espacios públicos

Con el objetivo de recuperar y ofrecer espacios públicos seguros y funcionales para las familias, el gobierno municipal, bajo la instrucción del alcalde Javier Díaz González, continúa con el programa “Activa tu Parque”, realizando labores de mantenimiento y limpieza en diversas plazas y áreas deportivas de la ciudad.

En esta ocasión, brigadas municipales, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el programa “Aquí Andamos”, realizaron acciones de deshierbe, limpieza, retiro de escombro y basura, además de aplicar pintura en los juegos infantiles del fraccionamiento La Fragua, ubicado entre las calles Minero y Plomo, al oriente de la ciudad.

Las labores incluyeron riego y poda baja del arbolado, mantenimiento de la malla ciclónica perimetral y atención a los juegos infantiles, con el objetivo de impulsar la convivencia familiar, el deporte y fortalecer el tejido social. Estas acciones se suman a los trabajos realizados en plazas y canchas deportivas de colonias como Benito Juárez, Mirasierra, Saltillo 2000 y Gustavo Espinoza Mireles, entre otras.

Seguridad y tranquilidad en Día de Muertos

Para garantizar la seguridad de las familias durante la conmemoración del Día de Muertos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Policía Preventiva, implementó operativos viales y de seguridad en los tres panteones municipales: San Esteban, Dolores y La Paz, así como en otros camposantos de la ciudad.