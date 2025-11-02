DIF Saltillo y asociaciones impulsan jornada de cirugías para niños

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, acompañó a cinco niñas y niños se beneficiaron con procedimientos quirúrgicos para corregir enfermedades cardiovasculares, como parte de la iniciativa “Latiendo con Amor”.

Durante la jornada, que se llevó a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre, los pacientes fueron hospitalizados en el Hospital Materno Infantil y los procedimientos se realizaron en la sala de hemodinamia del Hospital General de Saltillo. Todos los menores fueron dados de alta sin complicaciones, siguiendo las indicaciones médicas y con monitoreo constante.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde Javier Díaz reconoce resultados del DIF Saltillo en salud y bienestar

“Llevamos a cabo con mucha esperanza nuestra primera jornada de cirugías cardiacas Latiendo con Amor. Esta iniciativa es la prueba de que cuando unimos fuerzas —empresas, sociedad civil e instituciones gubernamentales— podemos transformar la realidad de muchas familias”, expresó Luly López.