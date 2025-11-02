DIF Saltillo y asociaciones impulsan jornada de cirugías para niños
El programa cuenta con un equipo multidisciplinario especializado que asegura la atención de calidad para los pacientes
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, acompañó a cinco niñas y niños se beneficiaron con procedimientos quirúrgicos para corregir enfermedades cardiovasculares, como parte de la iniciativa “Latiendo con Amor”.
Durante la jornada, que se llevó a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre, los pacientes fueron hospitalizados en el Hospital Materno Infantil y los procedimientos se realizaron en la sala de hemodinamia del Hospital General de Saltillo. Todos los menores fueron dados de alta sin complicaciones, siguiendo las indicaciones médicas y con monitoreo constante.
“Llevamos a cabo con mucha esperanza nuestra primera jornada de cirugías cardiacas Latiendo con Amor. Esta iniciativa es la prueba de que cuando unimos fuerzas —empresas, sociedad civil e instituciones gubernamentales— podemos transformar la realidad de muchas familias”, expresó Luly López.
La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que el programa busca ofrecer atención médica integral, segura y gratuita a niñas, niños y adolescentes con padecimientos cardíacos, a través de un equipo multidisciplinario especializado.
“Quiero agradecer a quienes hicieron posible este latido de esperanza para darles una nueva oportunidad a nuestros cinco valientes: al doctor Mauricio Cortés, a la familia Arizpe Ortega, al club Halcones y a las asociaciones ARHCOS y ADANEC”, añadió.
Los menores intervenidos fueron: Ailany Scarlett Aguilar Guerrero, de 7 meses; Jesús Alberto Nicolás Santiago, de 7 años; Ariadne Isabella Gallegos Olmedo, de 6 años, quienes se sometieron a cateterismo cardíaco; por otro lado Victoria Janine Calzada Rodríguez, de 12 años y Alejandra Guadalupe Esquivel Alvizo, de 16 años, recibieron ablación para corregir ritmos cardíacos anormales.
Durante las visitas de seguimiento, López Naranjo estuvo acompañada por autoridades de salud y representantes del DIF Saltillo, así como por integrantes del equipo médico de ADANEC, reforzando el compromiso del municipio con la salud y bienestar de las familias.
López Naranjo señaló que seguirán trabajando por la salud y el bienestar de las familias, demostrando que cuando se unen corazones solidarios y con amor, todo es posible.