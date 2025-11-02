DIF Saltillo y asociaciones impulsan jornada de cirugías para niños

    DIF Saltillo y asociaciones impulsan jornada de cirugías para niños
    La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, acompañó a los menores durante las intervenciones. FOTO: CORTESÍA

El programa cuenta con un equipo multidisciplinario especializado que asegura la atención de calidad para los pacientes

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, acompañó a cinco niñas y niños se beneficiaron con procedimientos quirúrgicos para corregir enfermedades cardiovasculares, como parte de la iniciativa “Latiendo con Amor”.

Durante la jornada, que se llevó a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre, los pacientes fueron hospitalizados en el Hospital Materno Infantil y los procedimientos se realizaron en la sala de hemodinamia del Hospital General de Saltillo. Todos los menores fueron dados de alta sin complicaciones, siguiendo las indicaciones médicas y con monitoreo constante.

“Llevamos a cabo con mucha esperanza nuestra primera jornada de cirugías cardiacas Latiendo con Amor. Esta iniciativa es la prueba de que cuando unimos fuerzas —empresas, sociedad civil e instituciones gubernamentales— podemos transformar la realidad de muchas familias”, expresó Luly López.

Las cirugías se realizaron en la sala de hemodinamia del Hospital General y los pacientes fueron hospitalizados en el Hospital Materno Infantil. FOTO: CORTESÍA

La presidenta honoraria del DIF Saltillo destacó que el programa busca ofrecer atención médica integral, segura y gratuita a niñas, niños y adolescentes con padecimientos cardíacos, a través de un equipo multidisciplinario especializado.

“Quiero agradecer a quienes hicieron posible este latido de esperanza para darles una nueva oportunidad a nuestros cinco valientes: al doctor Mauricio Cortés, a la familia Arizpe Ortega, al club Halcones y a las asociaciones ARHCOS y ADANEC”, añadió.

Los procedimientos se llevaron a cabo los días 24 y 25 de octubre, y todos los menores fueron dados de alta sin complicaciones. FOTO: CORTESÍA

Los menores intervenidos fueron: Ailany Scarlett Aguilar Guerrero, de 7 meses; Jesús Alberto Nicolás Santiago, de 7 años; Ariadne Isabella Gallegos Olmedo, de 6 años, quienes se sometieron a cateterismo cardíaco; por otro lado Victoria Janine Calzada Rodríguez, de 12 años y Alejandra Guadalupe Esquivel Alvizo, de 16 años, recibieron ablación para corregir ritmos cardíacos anormales.

Durante las visitas de seguimiento, López Naranjo estuvo acompañada por autoridades de salud y representantes del DIF Saltillo, así como por integrantes del equipo médico de ADANEC, reforzando el compromiso del municipio con la salud y bienestar de las familias.

López Naranjo señaló que seguirán trabajando por la salud y el bienestar de las familias, demostrando que cuando se unen corazones solidarios y con amor, todo es posible.

