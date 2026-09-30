Saltillo: atienden afectaciones por lluvias en Fundadores y Mirasierra

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó cuadrillas del programa “Aquí Andamos” para atender las afectaciones provocadas por las lluvias en distintos puntos del bulevar Fundadores y el sector Mirasierra. Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, personal municipal acudió a la zona con apoyo de maquinaria pesada para retirar piedras, lodo y otros materiales que fueron arrastrados hacia la vialidad por las precipitaciones.

Los trabajos se concentraron principalmente en el sector Mirasierra y en el cruce con el bulevar Fundadores, donde las brigadas realizaron labores de limpieza para despejar las áreas afectadas y mejorar las condiciones de circulación vehicular.

A estas acciones se sumaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes realizaron recorridos por diferentes sectores de Saltillo para brindar apoyo a personas que enfrentaron complicaciones debido a las lluvias. Los agentes efectuaron patrullajes en zonas cercanas a arroyos y sectores donde se registraron crecientes de agua, con el propósito de detectar posibles situaciones de riesgo y auxiliar a la población. Entre las personas atendidas se encontraron adultos mayores que quedaron varados en banquetas de algunos sectores ante el incremento en los niveles de agua. Los elementos estatales les brindaron apoyo para que pudieran ponerse a salvo.

Las autoridades estatales señalaron que estas labores forman parte de las acciones de proximidad social y atención a la población durante las precipitaciones, tanto en la Región Sureste como en otras zonas de Coahuila. Mientras tanto, las cuadrillas municipales se mantienen atentas a nuevos reportes para intervenir en los puntos donde las lluvias generen acumulación de materiales, afectaciones a vialidades u otras situaciones que requieran atención.

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