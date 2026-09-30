Saltillo: atienden afectaciones por lluvias en Fundadores y Mirasierra

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    Saltillo: atienden afectaciones por lluvias en Fundadores y Mirasierra
    Los operativos de proximidad y apoyo se mantienen en la Región Sureste y otras zonas de Coahuila. FRANCISCO MUÑIZ

Las labores permitieron despejar vialidades y mejorar las condiciones de circulación

El Gobierno Municipal de Saltillo desplegó cuadrillas del programa “Aquí Andamos” para atender las afectaciones provocadas por las lluvias en distintos puntos del bulevar Fundadores y el sector Mirasierra.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, personal municipal acudió a la zona con apoyo de maquinaria pesada para retirar piedras, lodo y otros materiales que fueron arrastrados hacia la vialidad por las precipitaciones.

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Los trabajos se concentraron principalmente en el sector Mirasierra y en el cruce con el bulevar Fundadores, donde las brigadas realizaron labores de limpieza para despejar las áreas afectadas y mejorar las condiciones de circulación vehicular.

$!Elementos de la Policía Estatal apoyaron a personas afectadas por las lluvias.
Elementos de la Policía Estatal apoyaron a personas afectadas por las lluvias. CORTESÍA

A estas acciones se sumaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes realizaron recorridos por diferentes sectores de Saltillo para brindar apoyo a personas que enfrentaron complicaciones debido a las lluvias.

Los agentes efectuaron patrullajes en zonas cercanas a arroyos y sectores donde se registraron crecientes de agua, con el propósito de detectar posibles situaciones de riesgo y auxiliar a la población.

Entre las personas atendidas se encontraron adultos mayores que quedaron varados en banquetas de algunos sectores ante el incremento en los niveles de agua. Los elementos estatales les brindaron apoyo para que pudieran ponerse a salvo.

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Se reforzó la vigilancia en zonas cercanas a arroyos y con crecientes de agua. HOMERO SÁNCHEZ

Las autoridades estatales señalaron que estas labores forman parte de las acciones de proximidad social y atención a la población durante las precipitaciones, tanto en la Región Sureste como en otras zonas de Coahuila.

Mientras tanto, las cuadrillas municipales se mantienen atentas a nuevos reportes para intervenir en los puntos donde las lluvias generen acumulación de materiales, afectaciones a vialidades u otras situaciones que requieran atención.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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