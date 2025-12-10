Saltillo: atropellan a perrito y se desata debate sobre responsabilidad vial y tenencia de mascotas

El contenido se viralizó rápidamente, acumulando más de 300 reacciones y más de 200 comentarios en pocas horas. Sin embargo, lejos de generar una condena unánime contra el automovilista, la discusión se volvió polarizante: mientras un sector responsabilizó al conductor por no reducir la velocidad ni detenerse, otro grupo dirigió las críticas hacia la propietaria del perro, argumentando que los animales domésticos no deben permanecer sueltos en la vía pública y que es deber de los dueños resguardarlos con correa.

La dueña del can compartió videos del vehículo involucrado y difundió públicamente las placas con la intención de identificar al presunto responsable. En su mensaje, afirmó que el conductor pudo haber frenado para evitar el impacto, pero no lo hizo, señalando una presunta omisión y falta de empatía hacia el animal.

Un caso ocurrido en Saltillo encendió el debate público en redes sociales luego de que una joven denunciara, a través de su cuenta personal en Facebook , que un automovilista arrolló a su perrito frente a su domicilio, hecho que derivó en una intensa confrontación de opiniones entre usuarios, activistas y ciudadanos.

Entre los mensajes que responsabilizaron a la dueña, varios internautas señalaron que los animales domésticos no deben permanecer sueltos en la vía pública. Comentarios como el de Brenda Hernández: “Los animales nunca deben andar solos”, y el de Letty Pérez: “Tenías solo la responsabilidad de cuidarlo”, se replicaron en distintas variantes. Otros usuarios, como Alberto Camps, calificaron como una “irresponsabilidad” permitir que la mascota saliera sin supervisión.

Rosa María Contreras fue aún más dura en su postura, al escribir que “los animalitos están para cuidarse” y que permitir que salieran solos evidenciaba una falta de responsabilidad por parte de los dueños.

En contraste, una parte importante de los comentarios defendió a la joven y condenó el actuar del conductor. Sarai Urenda manifestó que no era justo culpar a la dueña y que nadie podía dimensionar el dolor de perder a una mascota. Fernanda Stiglitz fue más directa al señalar que el conductor “no hizo nada por frenar”, criticando lo que consideró una falta total de sensibilidad.

Karen García, por su parte, reconoció que, aunque ella no deja salir a sus perros sin supervisión, consideró deplorable la indiferencia de muchos conductores hacia la vida animal: “Hay muchas personas que creen que los animales no valen”.

También surgieron posturas intermedias. Xavier Alexander afirmó que, aunque el conductor debió reducir la velocidad, también existe una responsabilidad compartida por parte de los dueños. Summer Lee planteó que la gravedad del caso no debe minimizarse, pues en lugar de un perro podría haber sido un niño o una persona mayor.

Natti Domínguez sostuvo que, desde el punto de vista legal, el dueño adquiere responsabilidades al tener una mascota, mientras que otros usuarios señalaron que, aun cuando el perro estuviera en la calle, nada justifica un atropellamiento intencional.

El caso no solo evidenció la sensibilidad social en torno al maltrato animal, sino también la falta de claridad entre la población sobre los alcances de la responsabilidad civil y moral en este tipo de situaciones.