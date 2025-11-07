Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025

/ 7 noviembre 2025
    Saltillo: Aumentan días con mala calidad del aire de 2024 a 2025
    A partir del nivel ‘mala’ en la calidad del aire, el riesgo para la salud se considera ‘alto’ y se emiten recomendaciones preventivas a la población. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

De los 309 días transcurridos en 2025 se ha presentado calidad del aire mala a extremadamente mala en 139, en comparación con los 127 que se habían acumulado en 2024 durante el mismo periodo

Los días que se ha registrado calidad del aire “mala” a “extremadamente mala” -el peor nivel posible- en Saltillo aumentaron de 2024 a 2025.

Durante los primeros 309 días del año pasado se presentaron 127 días con alguno de estos niveles de calidad del aire, mientras que en el mismo periodo de este año se han acumulado 139.

TE PUEDE INTERESAR: Con mala calidad del aire, 99% de población mundial

Desde 2023, VANGUARDIA publica en su portada el reporte de la calidad del aire del día previo, así como el acumulado anual de jornadas con niveles “mala” o “extremadamente mala”, con base en los resultados difundidos por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila (SMA).

De acuerdo al Índice Aire y Salud que se utiliza a nivel nacional con estándares internacionales, a partir de que la calidad del aire se considera “mala” el riesgo a la salud es “alto” y se realizan distintas recomendaciones a la población.

Este parámetro se alcanza cuando uno de los denominados contaminantes criterio ozono (O3),  dióxido de azufre  (SO2),  dióxido de nitrógeno  (NO2),  monóxido de carbono (CO), partículas suspendidas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) y a 10 micrómetros (PM10) supera los límites recomendados.

CRECEN MUERTES ASOCIADAS A CONTAMINACIÓN

Entre 2013 y 2023, el número de muertes asociadas a la contaminación del aire en Coahuila creció 39 por ciento de acuerdo a datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME por sus siglas en inglés), organismo con sede en la Universidad de Washington.

Según sus estimaciones, en el año 2013 se presentaron 852 fallecimientos asociados a este factor de riesgo, mientras que en 2023 -último dato disponible- el número ascendió a mil 183.

En sus herramientas públicas se publicó que fue el año 2022 cuando se alcanzó el mayor número de fallecimientos con mil 223.

PREPARAN PROGRAMA DE PREVENCIÓN

En entrevista con VANGUARDIA, la SMA afirmó que actualmente se prepara un programa de prevención con expertos locales de las principales universidades e institutos de investigación científica del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: El asfixiante panorama de la calidad del aire

Santiago Barrios Rosillo, subsecretario de Gestión Ambiental de la Secretaría, detalló que el borrador del programa ya fue compartido con expertos y consultores externos para su análisis, por lo que una vez concluido ese proceso, el documento será presentado en medios oficiales para su entrada en vigor.

Por su parte, Ciro Serrano, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, señaló que se ha observado un incremento en las enfermedades isquémicas del corazón en el estado y en Saltillo, posiblemente relacionado con factores ambientales.

