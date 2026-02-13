Saltillo: Automovilista invade carril y deja lesionado a motociclista en la colonia San Ramón

Un motociclista resultó con una probable fractura en una de sus piernas, luego de que un automovilista presuntamente le invadiera el derecho de paso sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón.

De acuerdo con testigos, el conductor de un vehículo Nissan Versa circulaba con dirección de sur a norte por el carril derecho, y al descender del puente ubicado en el cruce con el bulevar Pérez Treviño, intentó evitar el congestionamiento vehicular realizando una maniobra indebida.

El automovilista presuntamente intentó incorporarse a un acceso lateral en sentido contrario, lo que provocó que le quitara el derecho de paso a Jamín Jacob Texco Domínguez, de 20 años de edad, quien circulaba en una motocicleta sobre la lateral en la misma dirección.