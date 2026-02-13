Saltillo: Automovilista invade carril y deja lesionado a motociclista en la colonia San Ramón

    Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron a la Clínica Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social. MARTÍN ROJAS

El automovilista intentó evitar el tráfico realizando una maniobra indebida

Un motociclista resultó con una probable fractura en una de sus piernas, luego de que un automovilista presuntamente le invadiera el derecho de paso sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia San Ramón.

De acuerdo con testigos, el conductor de un vehículo Nissan Versa circulaba con dirección de sur a norte por el carril derecho, y al descender del puente ubicado en el cruce con el bulevar Pérez Treviño, intentó evitar el congestionamiento vehicular realizando una maniobra indebida.

El automovilista presuntamente intentó incorporarse a un acceso lateral en sentido contrario, lo que provocó que le quitara el derecho de paso a Jamín Jacob Texco Domínguez, de 20 años de edad, quien circulaba en una motocicleta sobre la lateral en la misma dirección.

El motociclista sufrió diversas lesiones, incluida una probable fractura en la pierna izquierda. 20 años. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado contra el pavimento, resultando con diversas lesiones, entre ellas una probable fractura en la pierna izquierda. En tanto, el conductor del automóvil intentó retirarse del lugar, pero fue retenido por testigos y posteriormente entregado a elementos de Tránsito Municipal.

El reporte fue realizado alrededor de las 22:10 horas mediante grupos de seguridad de WhatsApp, lo que permitió la rápida movilización de paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica Número 2 del IMSS para su atención médica.

Finalmente, ambas unidades fueron remolcadas a un corralón con el apoyo de una grúa, mientras que el presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

