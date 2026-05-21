Se estrella tráiler contra muros tras derrapar en el periférico LEA de Saltillo

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que el conductor de un tractocamión perdiera el control de la unidad debido al pavimento mojado, a la altura del tramo conocido como La Lechera, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en los carriles con dirección de sur a norte, a un costado de la empresa Castores, donde presuntamente el vehículo derrapó a causa de las condiciones húmedas de la carpeta asfáltica.