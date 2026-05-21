Se estrella tráiler contra muros tras derrapar en el periférico LEA de Saltillo
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El impacto desplazó dos muros de contención hacia los carriles opuestos, por lo que autoridades implementaron maniobras de seguridad para prevenir un accidente secundario
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que el conductor de un tractocamión perdiera el control de la unidad debido al pavimento mojado, a la altura del tramo conocido como La Lechera, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron en los carriles con dirección de sur a norte, a un costado de la empresa Castores, donde presuntamente el vehículo derrapó a causa de las condiciones húmedas de la carpeta asfáltica.
Tras perder el control del volante, el conductor terminó impactándose contra dos muros de contención, conocidos como “ballenas”, los cuales fueron desplazados hacia los carriles contrarios debido a la fuerza del choque, generando riesgo para otros automovilistas.
Elementos de Tránsito Municipal que circulaban por la zona se detuvieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras de abanderamiento, con el fin de evitar otro percance en el lugar.
A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.