Se estrella tráiler contra muros tras derrapar en el periférico LEA de Saltillo

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    Se estrella tráiler contra muros tras derrapar en el periférico LEA de Saltillo
    El conductor de un tractocamión perdió el control de la unidad durante la madrugada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, presuntamente debido al pavimento mojado, terminando por impactarse contra dos muros de contención. MARTÍN ROJAS

El impacto desplazó dos muros de contención hacia los carriles opuestos, por lo que autoridades implementaron maniobras de seguridad para prevenir un accidente secundario

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que el conductor de un tractocamión perdiera el control de la unidad debido al pavimento mojado, a la altura del tramo conocido como La Lechera, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en los carriles con dirección de sur a norte, a un costado de la empresa Castores, donde presuntamente el vehículo derrapó a causa de las condiciones húmedas de la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/policia-de-saltillo-evita-que-hombre-se-quite-la-vida-DJ20831507
$!Elementos de Tránsito Municipal que se encontraban cerca del lugar acudieron de inmediato para coordinar las labores de seguridad y realizar el abanderamiento correspondiente, evitando que ocurrieran nuevos accidentes.
Elementos de Tránsito Municipal que se encontraban cerca del lugar acudieron de inmediato para coordinar las labores de seguridad y realizar el abanderamiento correspondiente, evitando que ocurrieran nuevos accidentes. MARTÍN ROJAS

Tras perder el control del volante, el conductor terminó impactándose contra dos muros de contención, conocidos como “ballenas”, los cuales fueron desplazados hacia los carriles contrarios debido a la fuerza del choque, generando riesgo para otros automovilistas.

Elementos de Tránsito Municipal que circulaban por la zona se detuvieron de inmediato para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras de abanderamiento, con el fin de evitar otro percance en el lugar.

$!Aunque el percance causó daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas de gravedad tras el accidente.
Aunque el percance causó daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas de gravedad tras el accidente. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; únicamente se registraron daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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