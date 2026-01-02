Saltillo: Avanza Fiscalía en judicialización del caso del choque de ruta 7A

Saltillo
/ 2 enero 2026
    Saltillo: Avanza Fiscalía en judicialización del caso del choque de ruta 7A
    Se prevé que puedan presentarse más denuncias relacionadas con el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El fiscal detalló que el caso avanza por dos vías legales y que el proceso seguirá abierto conforme se integren más denuncias

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que el caso de la unidad de la ruta 7A que chocó con el tren avanza hacia su judicialización y se atiende de manera paralela por dos vías.

Comentó que, por un lado, se integra la carpeta de investigación correspondiente al ámbito penal y, por otro, se desarrolla un procedimiento administrativo en el que intervienen el concesionario del transporte, las aseguradoras y los procesos de reparación del daño.

“Es un tema que está en proceso de judicialización. Son dos procesos distintos: el nuestro, que corresponde a la carpeta de investigación, y el otro que tiene que ver con el procedimiento administrativo”, dijo.

El fiscal confirmó que hasta el momento existen cinco denuncias relacionadas con el accidente. Previamente se había informado que tres de ellas corresponden a lesiones graves y dos a lesiones leves. “Seguramente van a caer más denuncias y vamos a tener que darle curso”, dijo.

Añadió que, de manera paralela, continúa el procedimiento administrativo en el que participan las autoridades competentes, las aseguradoras y el concesionario, a fin de determinar responsabilidades y reparaciones conforme a la ley.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

