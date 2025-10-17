Saltillo: avanza remodelación de recinto ferial, adjudican baños norte a empresa Salas López

La tarde de este miércoles, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Coahuila (SIDUM) adjudicó la obra pública de remodelación de los baños norte del recinto ferial.

La empresa Salas López fue la ganadora del proceso licitatorio, emitido en la modalidad de “Invitación a Cuando Menos Tres Personas”, con un monto de 5 millones 690 mil 92 pesos sin IVA, siendo la propuesta más económica.

TE PUEDE INTERESAR: Realizarán operativos especiales en panteones de Ramos Arizpe y Saltillo por el Día de Muertos

Además de la ganadora, en el proceso licitatorio también se invitó a Construcciones y Servicios Zafe S.A. de C.V. y a Willysons Construcciones S.A. de C.V., que propusieron realizar la obra en 5 millones 697 mil 856 y 5 millones 703 mil 418 pesos, respectivamente.

De acuerdo con documentación pública, se espera que los trabajos arranquen este 17 de octubre y culminen el próximo 15 de marzo de 2026.

Los trabajos incluirán labores de trazo y nivelación topográfica, cimentación, albañilería, recubrimientos, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, colocación de muebles sanitarios, puertas, cancelería y torniquetes.

ANUNCIAN EXPO COAHUILA

Desde agosto de este año, el Gobierno de Coahuila ha realizado otros cuatro concursos para ejecutar distintas obras y acciones en el recinto ferial, que a su vez es utilizado para el Rodeo Saltillo.

En total, hasta ahora se han acumulado poco más de 38 millones 300 mil pesos en acciones como el proyecto ejecutivo, andadores estampados, baños, así como el montaje y desmontaje del gran arco para el recinto ferial.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan con tren y carretera, el corredor Saltillo-Monterrey se convierta en una nueva área metropolitana industrial

La noche del pasado jueves 16 de octubre, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció la creación de ExpoCoahuila, un nuevo recinto ferial y de espectáculos que se construirá en los actuales terrenos de la feria de Saltillo.

El mismo contará con un forum con capacidad para hasta 12 mil personas, además de otros espacios para exposiciones, ferias gastronómicas y conciertos.